В Италии пройдут «гонки» между истребителем F-35B и Ferrari SF90

11 октября на одной из баз ВМС Италии состоятся необычные «гонки» с участием истребителя 5-го поколения F-35B и дорожного гибридного суперкара Ferrari SF90. Цель состязаний — сравнить скоростные возможности обеих машин на короткой дистанции до момента взлета истребителя.

Длина первой дистанции составит полкилометра по взлетно-посадочной полосе, специально покрытой алюминием для F-35B. Ожидается, что истребителю после старта потребуется больше времени для полного разгона, но несмотря на эту фору он должен к финишу догнать и перегнать привыкшую к скоростным стартам Ferrari.

Пилотировать Ferrari будет автор семи скоростных рекордов Фабио Бароне. По его словам, автомобиль разгонится до 100 км/ч менее, чем за 2,8 секунды, а модифицированный двигатель снизит этот показатель до 2,6 секунд. В результате, Бароне разгонится до 330 км/ч и преодолеет всю дистанцию за 8-9 секунд, испытав на себе перегрузку в 2,2 g.

Алгоритм разбега F-35B несколько иной. Скорость ему обеспечит турбовинтовой движок Pratt & Whiney в сочетании с системой укороченного взлета. После «финиша» он должен взлететь.

Вторая гонка продолжится и после взлета F-35B до отметки 2,8 км — при этом истребитель будет лететь на высоте около 20 метров. По информации Defence News, участники гонки разделят ВПП шириной около 35 метров, сохраняя интервал между собою в 15 метров. При этом для Ferrari езда по алюминиевому покрытию может представлять определенные трудности: оно будет вибрировать сильнее, чем обычный асфальт.

Организаторы столь необычных состязаний намерены протестировать две совершенно разные концепции ускорения: способность быстро преобразовывать мощность двигателя в поступательное движение с помощью колес у Ferrari и способность преобразовывать колоссальную тягу авиационного двигателя в ускорение перед взлетом у F-35В.Источник — Defense News

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