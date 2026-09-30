 

Флорида признала CAIR и «Братьев-мусульман» террористическими организациями

30.09.2026, 6:43, Разное
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Губернатор Флориды Рон Десантис и кабинет штата одобрили включение «Совета по американо-исламским отношениям» (CAIR), движения «Братья-мусульмане» и более 90 других организаций в список террористических организаций по законодательству Флориды. Решение принято на основании закона HB 1471, который создал в штате собственный механизм присвоения такого статуса.

Новый статус запрещает государственным и муниципальным структурам Флориды предоставлять этим организациям финансирование, контракты и другую поддержку за счет налогоплательщиков. Государственные колледжи, университеты и школы также не смогут использовать свои ресурсы для поддержки или продвижения признанных террористическими организаций. Закон предусматривает возможность их судебной ликвидации и уголовную ответственность за сознательное оказание им материальной поддержки.

Власти Флориды обосновывают включение CAIR в список утверждениями о связях лиц, связанных с организацией, с ХАМАСом и другими террористическими группировками. Еще в декабре 2025 года Десантис своим указом объявил CAIR и «Братьев-мусульман» террористическими организациями для целей исполнительной власти штата; принятый в 2026 году закон расширил правовую основу для таких мер.

CAIR является крупнейшей мусульманской правозащитной организацией в США и ранее отвергала обвинения Десантиса, называя их политически мотивированными. CAIR не включена федеральным правительством США в список иностранных террористических организаций; решение Флориды действует только в рамках законодательства штата.


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