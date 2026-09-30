 

Сенат США отклонил резолюцию с требованием отчета о действиях Израиля в Иудее и Самарии

30.09.2026, 6:44, Разное
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Сенат США отклонил резолюцию, которая обязывала бы администрацию Дональда Трампа представить Конгрессу отчет о ситуации с правами человека в Иудее и Самарии, включая расследования гибели американских граждан палестинского происхождения. За инициативу проголосовали 47 сенаторов, против – 51. Единственным демократом, выступившим против, стал Джон Феттерман.

Автор резолюции, сенатор-демократ Крис Ван Холлен, заявил, что Конгресс обязан следить за тем, чтобы получатели американской помощи действовали в соответствии с законами и ценностями США. Документ требовал оценки действий израильских поселенцев и сил безопасности, а также положения палестинских несовершеннолетних, находящихся под стражей.

Голосование стало еще одним свидетельством растущих разногласий внутри Демократической партии по вопросу Израиля. Неделей ранее группа сенаторов-демократов внесла отдельный законопроект о санкциях против лиц и организаций, причастных к продвижению строительства в районе E1.


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