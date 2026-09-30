В Калифорнии при крушении самолета погиб израильский актер и пилот Гай Капульник

Израильский актер, пилот и летный инструктор Гай Капульник погиб при крушении легкого самолета в Калифорнии. Ему было 46 лет. Об этом вечером 29 сентября сообщил телеканал N12 со ссылкой на семью погибшего.

Авария произошла 24 сентября в районе Хесперии (округ Сан-Бернардино). Одномоторный самолет Aeronca Champion разбился на открытой местности. Вместе с Капульником погибла находившаяся на борту пассажирка.

Причины катастрофы пока неизвестны. Расследование ведут Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Капульник служил офицером в элитном спасательном подразделении ВВС Израиля 669, затем окончил «Технион» и учился актерскому мастерству в студии «Нисан Натив». Он снимался в фильмах «Ливан», «Комната 514», «Сальса Тель-Авив».

В последние годы Капульник жил в Лос-Анджелесе, продолжал актерскую карьеру и одновременно работал пилотом и летным инструктором.

Тело Капульника доставлено в Израиль. Похороны состоятся 30 сентября на кладбище в Кармей-Йосеф.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro