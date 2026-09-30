В фургонах подозреваемых у авиабазы Fairford не нашли взрывчатку

Британская антитеррористическая полиция сообщила, что в трех фургонах, на которых пятеро подозреваемых прибыли в район авиабазы RAF Fairford, не обнаружено самодельных взрывных устройств. Автомобили были тщательно исследованы с участием военных специалистов и криминалистов. При этом в одном из фургонов было найдено некоторое количество бензина.

Пятеро граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет были задержаны ранним утром 27 сентября в районе деревни Велфорд, примерно в трех километрах от базы. Полиция получила сообщение о трех подозрительных автомобилях, двигавшихся в сторону RAF Fairford. После прибытия вооруженных полицейских пятерых мужчин задержали сначала по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а затем – по подозрению в подготовке террористического акта. Вокруг машин был установлен 400-метровый кордон, около 85 домов эвакуировали.

Позднее выяснилось, что один из подозреваемых сам звонил по номеру 999. Причина этого звонка пока не установлена: следствие проверяет, пытался ли он отказаться от предполагаемого плана или звонок был частью действий группы.

Первоначально местная жительница рассказывала, что видела группу людей с закрытыми лицами, однако позднее появились сообщения, что часть замеченных ею людей могли быть уже прибывшими на место полицейскими.

После допросов всех пятерых подозреваемых отпустили под залог с жесткими ограничениями на передвижение и контакты. Глава британской антитеррористической полиции Лоуренс Тейлор подчеркнул, что это не означает прекращения расследования. По его словам, решение было принято после оценки рисков и является частью следственной тактики. Подозреваемые по-прежнему остаются фигурантами дела.

Следствие продолжает проверять возможную связь произошедшего с иностранным государством. Тейлор заявил, что полиция рассматривает в том числе версию, при которой подозреваемые могли действовать как посредники или прокси – сознательно либо не понимая, в чьих интересах они работают. Полиция также провела обыски по адресам в Лондоне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по его мнению, за инцидентом «явно» стоял иностранный субъект, однако доказательств не привел. Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что подозреваемые якобы намеревались причинить базе «серьезный ущерб», и допустил возможную связь с Ираном. Тегеран категорически отверг причастность.

Британская полиция официально пока не назвала ни страну, ни предполагаемого заказчика. Хотя британские СМИ писали о предполагаемом «иранском следе».

RAF Fairford используется ВВС США и в последние месяцы имела особое значение в связи с операциями против Ирана. В июле иранский Корпус стражей исламской революции называл базу возможной целью. На момент инцидента объект уже находился в режиме повышенной готовности.

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