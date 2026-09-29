Всего 5 инфекций ежегодно приводят к более чем 2 миллионам новых случаев рака

Рак часто воспринимается как неизбежная часть жизни, однако существует множество факторов, способных снизить риск. Когда речь заходит о профилактике, обычно вспоминают образ жизни: курение, алкоголь, физическую активность. Но новое исследование команды онкологических эпидемиологов показывает, насколько значимую роль играют инфекции. Согласно глобальным данным, заражения были связаны с 12 процентами всех видов рака, диагностированных в 2024 году. Это 2,3 миллиона новых случаев.

Пять главных патогенов

Почти все случаи рака, связанные с инфекциями, приходятся на пять ключевых патогенов.

Helicobacter pylori оказалась самым распространенным нарушителем. Эта желудочная бактерия участвовала в 4 процентах от общего числа раковых заболеваний, диагностированных в 2024 году. Это 760 тысяч случаев. H. pylori чрезвычайно широко распространена: статистически каждый второй человек в мире заражен ею. У большинства людей инфекция не вызывает симптомов, но некоторые штаммы могут приводить к язвам желудка и, в конечном итоге, к раку желудка.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) также связан с 4 процентами новых случаев рака, диагностированных в 2024 году. Это 750 тысяч случаев.

Вирус гепатита B (HBV) был связан с 2 процентами новых случаев. Вирус Эпштейна-Барра (EBV) — с 1 процентом, а вирус гепатита C (HCV) — с менее чем 1 процентом.

EBV — относительно новый участник этого списка. С момента публикации предыдущих глобальных оценок количество доказательств того, что EBV вызывает рак, значительно выросло.

Возможность для профилактики

Пугающе осознавать, что инфекции, которые сами по себе могут серьезно заболеть, способны приводить и к раку. Однако эти данные дают важную возможность. Они показывают, что правильное лечение и профилактика инфекций могут существенно повлиять на уровень заболеваемости раком во всем мире.

Ведущая авторка Харриет Рамгей и ее коллеги подчеркивают, что их обновленные оценки подтверждают продолжающуюся важность контроля инфекций в глобальных стратегиях профилактики рака. По их словам, многие канцерогенные инфекционные агенты имеют существующие или потенциальные меры профилактики, включая вакцины, диагностику, методы лечения и безопасные методы инъекций.

Для многих из этих патогенов все сводится к тому, чтобы действительно обеспечить людям доступ к этим вмешательствам в области общественного здравоохранения.

Неравенство между регионами

Несмотря на прогресс в вакцинации и скрининге, раки, связанные с инфекциями, остаются серьезной проблемой во всем мире. Устойчивое неравенство особенно затрагивает страны с низким и средним уровнем дохода.

Три четверти случаев рака, связанных с инфекциями, пришлись на страны с низким и средним уровнем дохода, преимущественно в Восточной Азии, африканских странах к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии.

Основная часть диагнозов рака, связанного с инфекциями, в 2024 году была поставлена в Восточной Азии. Это составляет 42 процента от общего числа в мире. Инфекции, связанные с этими диагнозами, в основном были H. pylori и HBV.

Вакцины и сложности

Вакцинация большего числа людей от ВПЧ и HBV должна существенно снизить глобальные показатели заболеваемости раком. Особенно важно охватить мужчин, которые часто не были мишенью вакцинации от ВПЧ.

Однако для H. pylori ответ не так прост. Пока достигнут незначительный прогресс в разработке вакцин против этой бактерии или высокоэффективных терапий, которые могли бы минимизировать неэффективное воздействие антибиотиков. Это будет иметь большое значение для контроля рака желудка во всем мире.

Также нет вакцины или других методов контроля распространения EBV, который заражает около 95 процентов взрослых. Хотя ведутся несколько клинических испытаний вакцин.

Инвестиции в профилактику

Авторы исследования отмечают, что инвестиции в разработку новых профилактических вакцин против EBV, H. pylori и саркомы Капоши являются ключевыми. При этом многие стратегии профилактики уже известны своей экономической эффективностью.

К сожалению, такие стратегии часто используются недостаточно из-за общественных, финансовых и политических барьеров. Зачастую это происходит именно в тех условиях, которые нуждаются в них больше всего.

Учитывая огромные экономические и социальные издержки, связанные с раком, инвестиции в профилактику крайне важны.

Результаты работы ученых опубликованы в The Lancet Oncology

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