Гигантский петроглиф в Судане: загадка древнего правителя, церковь вокруг скалы и проклятие местных жителей

На севере Судана, среди скалистых пейзажей Миседы, на протяжении многих веков возвышается высеченная в натуральную величину фигура. Она вырезана прямо на гранитном холме, и до сих пор точно неизвестно, кого она изображает. Исследователи предполагают, что это мог быть древний кушитский правитель.

Удивительно, но в VII веке нашей эры местные строители возвели христианскую церковь прямо вокруг этого древнего изображения. Этот факт сам по себе говорит о том, что место сохраняло свое значение на протяжении тысячелетий.

Что показало новое исследование

В научной работе ученые детально изучили как сам петроглиф, так и церковь, чтобы понять, что эти связанные памятники могут рассказать об истории региона.

«Церковь в Мисиде, возведенная в VII веке вокруг гораздо более древнего петроглифа, по-видимому, развивалась вокруг места, которое сохраняло социальное значение на протяжении тысячелетий», — отметили авторы исследования.

Хотя церковь и наскальная резьба были главным фокусом проекта, они оказались далеко не единственными объектами изучения. Всего исследователи обследовали почти 300 археологических объектов в районе Мисеида, который входит в регион Махас.

Не только правитель: что еще нашли ученые

На гранитном холме вокруг церкви команда задокументировала другие наскальные резьбы. Среди них — изображения животных: львов, слонов и крупного рогатого скота. Позже здесь появились христианские символы — кресты и резные корабли.

В других местах команда под руководством доктора Йоанны А. Цесельской из Варшавского университета изучала керамику. Анализ различных стилей выявил несколько периодов человеческой деятельности. Пики активности пришлись на древний мезолит (12 000–8 200 лет назад), поздний неолит и докермский период (около 3000–2500 годов до нашей эры), а также на позднее средневековое христианство (примерно VI–XV века нашей эры).

Кого символизирует петроглиф?

Чтобы лучше понять, кого может представлять гигантская наскальная резьба, исследователи изучили похожие памятники в регионе. Один из примеров — Гебель Кэйли, где находится гигантская резьба короля Шеркарера, древнего правителя королевства Куш. Такие монументальные изображения редки в этой части Африки.

Ученые предполагают, что резьба Миседа могла изображать правителя и служить маркером пограничной территории.

«Это усиливает интерпретацию изображения Миседа как маркера пограничной территории. Однако более точная дата еще должна быть установлена», — прокомментировали авторы исследования.

Местные верования: от паломничества до проклятия

Исследователи также собрали рассказы местных жителей, чтобы понять, как сообщество сегодня воспринимает эти древние руины.

Раньше община считала церковь священным местом паломничества, но со временем это изменилось. Сегодня некоторые местные жители называют церковь «Бейт Китчинер» или «Бейт Шейтан» и считают ее одновременно проклятым и чудесным пространством. Главное священное место теперь — это близлежащее святилище, посвященное местному святому человеку по имени Шейх Куман.

Что в итоге

Хотя точная идентичность вырезанной фигуры остается загадкой, работа раскрыла гораздо больше о цивилизациях, живших в этом регионе. Исследование показывает, как одно место может на протяжении тысячелетий сохранять свое значение, меняя лишь формы поклонения и восприятия.

Итоги исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro