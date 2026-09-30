 

Дело о предполагаемом теракте у авиабазы Fairford — в полицию позвонил один из подозреваемых

30.09.2026, 6:44, Разное
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Один из пяти подозреваемых, задержанных по подозрению в подготовке теракта возле авиабазы Fairford в британском графстве Глостершир, сам позвонил в полицию незадолго до задержания группы. Об этом пишет The Times.

https://www.thetimes.com/uk/crime/article/suspect-foiled-raf-fairford-bomb-plot-by-ringing-police-himself-m9gqlzz9v

Подозреваемые, все пятеро – граждане Великобритании, были задержаны рано утром 27 сентября в районе деревни Велфорд, недалеко от авиабазы. Полиция сообщила, что около 00:45 было получено сообщение о трех подозрительных фургонах, которые, предположительно, направлялись в сторону авиабазы. Задержанные подозреваются в подготовке теракта.

Во вторник, 29 сентября, британская полиция сообщила, что в фургонах не было найдено самодельных взрывных устройств. При этом в машинах обнаружили некоторое количество бензина. Следствие продолжает рассматривать несколько версий произошедшего, в том числе возможную связь подозреваемых с иностранным государством. Также полиция проверяет, вели ли подозреваемые наблюдение за объектом или это была «демонстративная акция».

Все пятеро были освобождены под залог, однако остаются под следствием и обязаны соблюдать строгие ограничения.


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