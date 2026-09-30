Открытие эстонских ученых: что произошло после того, как «Черная смерть» уничтожила миллионы людей в Европе

В школьных учебниках Черная смерть обычно описана как одна разрушительная волна чумы, которая обрушилась на Европу между 1347 и 1353 годами. Однако реальная история болезни оказалась гораздо длиннее и сложнее. Новое исследование раскрывает, как чума возвращалась снова и снова в разных регионах Европы вплоть до XVIII века. Руководила работой команда из Тартуского университета в Эстонии.

Вторая пандемия чумы не является новым открытием для науки. Но настолько детальной картины с конкретным датированием исследователи еще не получали.

Новый метод датирования

Ученые применили новый подход к сопоставлению геномов чумы с историческими вспышками. Они использовали дополнительные подсказки из генеалогического древа бактерий Yersinia pestis, чтобы определить, когда и где появлялись разные штаммы.

«Мы обнаружили доказательства повторяющихся завозов чумы в Эстонию уже в конце XIV века и выявили несколько ранее неизвестных генетических линий как в городских, так и в сельских условиях», — говорит молекулярный биолог Кристина Тамбец из Тартуского университета.

Исследователи реконструировали и проанализировали 26 геномов Y. pestis, взятых с 11 различных археологических раскопок в Эстонии, России, Англии, Нидерландах и Швейцарии.

Соединение генетики и истории

Используя свой новый подход, ученые объединили традиционное радиоуглеродное датирование с хронологическими генетическими данными, историческими архивами и местными записями о смертных случаях.

В общей сложности 75 геномов чумы были более точно датированы этим методом. Из них 11 образцов более высокого качества из недавно найденных 26 фрагментов ДНК и 64 образца, изученных в предыдущих исследованиях.

«Нам удалось улучшить интервалы датирования многих образцов, что позволило связать их с конкретными волнами чумы и вспышками, зафиксированными хронистами в соответствующих городах или регионах», — говорит историк Филип Славин из Университета Стерлинга в Великобритании.

Главное открытие: диверсификация линий

Одним из ключевых результатов этого более детального подхода стало открытие значительной диверсификации линий Y. pestis в период 1450–1500 годов. Это, возможно, привело к установлению новых резервуаров чумы у грызунов.

Исследователи также указывают на возможную связь с Великой засухой эпохи Возрождения, которая произошла примерно в тот же период. Засуха могла привести к тому, что дикие грызуны начали погибать в большем количестве или приблизились к человеческим поселениям, распространяя болезни.

Войны как катализатор распространения

Дополнительные связи были установлены с вспышками чумы во время Тридцатилетней войны 1618–1648 годов и Великой Северной войны 1700–1721 годов. Предполагается, что армии, беженцы, торговцы и другие группы, перемещающиеся массово, обычно уносят с собой инфекции.

«Мы видим, как Yersinia pestis разделяется на новые ветви в периоды конфликтов и распространяется по маршрутам, по которым проходят войска и перемещенные популяции», — говорит генетик Кристиана Шейб из Тартуского университета.

Что это значит для современной медицины

Бактерия Yersinia pestis существует до сих пор. Случаи чумы у людей сейчас встречаются очень редко, и их можно успешно лечить новейшими антибиотиками. Однако результаты исследования имеют значение для понимания болезней в целом.

Эти данные дают ученым больше контекста для понимания того, как болезни, передающиеся от животных к человеку, развиваются со временем — на протяжении нескольких столетий. Если появится угроза новой пандемии, мы сможем лучше ее оценивать и моделировать.

Таким образом, ответы на следующую угрозу болезни могут быть сформированы на основе этого исторического исследования, с добавлением всех преимуществ современной медицины и анализа.

Почему это важно сегодня

«С COVID-19 ученые смогли чрезвычайно хорошо восстановить распространение отдельных штаммов, потому что геномы имели точные временные метки, — говорит генетик Марсель Келлер из Тартуского университета. — Для исторических пандемий эти временные метки часто отсутствуют или могут охватывать более 100 лет, что ограничивает нашу способность интерпретировать генетические данные».

По мере того как все больше древней ДНК будет обнаружено и собрано, временная линия становится еще более точной. Связи с историческими событиями устанавливаются более уверенно. Это значит, что уроки прошлого становятся все более полезными для защиты от будущих эпидемий.

Исследование опубликовано в PNAS.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro