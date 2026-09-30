 

Армия РФ нанесла удары по Киеву, есть жертвы

30.09.2026, 7:15, Разное
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В результате российских ударов по Киеву вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября погибли по меньшей мере два человека, еще четверо пострадали, пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожары и разрушения зафиксированы в четырех районах города. В Святошинском районе загорелся частный дом, повреждены около десяти других домов. В Подольском районе российский удар пришелся по нежилому зданию, где возник пожар на крыше и шестом этаже; поврежден также склад, еще по одному адресу горел двухэтажный частный дом.

В Голосеевском районе загорелись баня, бытовое помещение и бетономешалка. В Соломенском районе пожар возник на открытой территории. Спасатели сообщили, что основные очаги возгорания ликвидированы.


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