Инженер-энтузиаст превратил старый кондиционер в эффективный геотермальный насос

Недра земли могут не только нагревать, но и охлаждать, поэтому геотермальные ресурсы вполне разумно использовать для кондиционирования помещений. Что и доказал в своем экспериментальном проекте ютубер Craftsman Chris. Он нашел на свалке старый кондиционер LG Dual Inverter и переделал его в простейший геотермальный насос, который отводит тепло из дома в землю с минимальными затратами энергии.

У Криса уже была система охлаждения в виде четырех контуров труб по 150 м каждый, закопанных на глубину около 2 м. По ним циркулировала вода, которая отводила тепло из дома в землю, но была проблема – сама земля имеет стабильную температуру. А потому вода не могла охладиться ниже этой определенной температуры и нынешним очень жарким летом это стало критичным фактором — поэтому Крис задался поисками решения для оптимизации системы.

Хладагент в кондиционере ведет себе не так, как простая вода, поэтому Крис целенаправленно искал кондиционер, в котором он сохранился. После очистки найденного кондиционера он соорудил кожух вокруг труб с хладагентом, чтобы вода протекала через него и отбирала часть тепла, которое затем уходило в землю. Он также организовал примитивную автоматизацию – при превышении температуры в комнате по команде с термостата линейный привод нажимал кнопку включения кондиционера.

Сейчас эта установка подает в помещение воздух с температурой 9–12 °C, а расходует энергию только на работу кондиционера и водяного насоса. У конструкции много недостатков по части изоляции, защиты электронных компонентов, распределения воздуха по помещениям и т.д. И не очень понятно, какой ресурс еще остался у самого списанного кондиционера. Но главное – система работает и решает вполне конкретную значимую задачу.

Источник — Craftsman Chris

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