Мамдани представил план борьбы с антисемитизмом в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани представил во вторник, 29 сентября, городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. На ее реализацию планируется выделить около 7,4 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал ABC7.

Программа предусматривает усиление охраны еврейских учреждений и синагог, расширение образовательных программ о Холокосте, поддержку еврейских культурных организаций и информационные кампании против антисемитизма.

План был подготовлен городским управлением по борьбе с антисемитизмом после консультаций с представителями еврейской общины Нью-Йорка. По данным полиции, с января по август 2026 года в городе было зарегистрировано 229 преступлений на почве ненависти против евреев, что примерно на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Мамдани объявил о новой программе после того, как неоднократно подвергался критике со стороны еврейских организаций и политиков за свои заявления об Израиле и премьер-министре Биньямине Нетаниягу.

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