 

Карманный топор Axvant поможет заготовить щепки и даже развести огонь

30.09.2026, 8:18, Разное
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Axvant выглядит как игрушечный топорик, но у него стальная головка и деревянная рукоять. Разработчики предлагают брать его в походы для небольших задач: откалывать щепки для растопки, рубить тонкие ветки или перерезать веревку. Для заготовки дров или рубки толстых сучьев он не подходит.

В рукояти спрятан стержень для высекания искр: его можно вынуть и провести по нему лезвием, чтобы поджечь трут. Обух служит небольшим молотком, например для забивания палаточных колышков. На нем же расположена открывалка для бутылок, хотя ее вырез может мешать работе молотком.

Длина Axvant от конца рукояти до верхнего края головки — 10,5 см, ширина головки — 7,5 см, толщина рукояти — 2,5 см. Сама рукоять длиной около 7,5 см: из-за нее сильный удар нанести будет трудно. Для хранения предусмотрен кожаный чехол, закрывающий топорик целиком.

Проект собирает средства на Kickstarter и уже достиг заявленной цели. Стоимость топорика для участников кампании начинается от 53 долларов. В комплект входят чехол и пять запасных стержней для высекания искр. Если все пойдет по плану, поставки начнутся в декабре. Насколько удобным Axvant окажется на практике, пока неизвестно.

Источник &#8212 Kickstarter


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