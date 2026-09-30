 

ВСУ — ночью перехвачены 5 ракет и 155 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 384 БПЛА

30.09.2026, 8:45, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине противокорабельные ракеты «Циркон»/»Оникс», баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 (число не указано) и 188 ударных БПЛА (в том числе 86 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 ракет и 155 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Киевской области, а также в Одесской области, есть погибшие и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 384 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Крыма, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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