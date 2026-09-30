Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1679-й день войны

Минобороны РФ 29 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области.

В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово, Грачевка, Рубленое и Резниково Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотное Харьковской области. В Харьковской области нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки и Константиновка. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Кияница, Великая Рыбица и Малая Рыбица Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Брусовка, Маяки, Сидорово, Райгородок Донецкой Народной Республики, Малиевка и Осиново Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Дружковка, Николаевка, Краматорск и Семеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт веселое поле Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Марьевка, Староварваровка, Горняк и Роганское Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 1 артиллерийское орудие «Мста-Б». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новосоленое Запорожской области, Васильковка, Федоровское, Подгавриловка и Демурино Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 1 танк, 1 боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Преображенка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 247576 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31073 танка и других боевых бронированных машин, 1783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36587 орудий полевой артиллерии и минометов, 73167 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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