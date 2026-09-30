 

ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 106 беспилотников. МО РФ — сбиты 129 БПЛА

30.09.2026, 10:15, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине противокорабельную ракету «Циркон»/»Оникс», две баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 и 152 ударных БПЛА (в том числе 82 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате всех ракет и 106 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 24 локациях и падения обломков в 16 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Киевской области, Винницкой и Одесской областях, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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