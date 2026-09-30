Открытка с Марса. Что скрывается за невероятным снимком, сделанным ровером Curiosity

Марсоход Curiosity преодолел важный рубеж — 5000 марсианских суток работы на Красной планете. К этой дате NASA подготовила необычное изображение, которое многие приняли за обычную фотографию марсианского пейзажа. Голубое небо, россыпи камней и песчаные гряды действительно делают снимок похожим на земную пустыню. Но за этой красотой стоит кропотливая работа специалистов и несколько технических приемов.

Как создавалась «открытка»

На самом деле изображение собрано из двух черно-белых панорам, а цвет добавлен вручную. Марсоход стоял у песчаной гряды, которую команда в шутку назвала «Шоколатал» (Chocolatal), и с помощью навигационных камер снял окрестности в разное время суток.

Первая панорама получена 30 августа 2026 года в 9:56 по местному марсианскому времени, вторая — 2 сентября в 17:39, что соответствует 5000-му и 5003-му солам миссии.

После передачи на Землю специалисты объединили оба кадра и раскрасили их ради художественной интерпретации. Синий цвет обозначает утреннюю панораму, а желтый — вечернюю. Подобные «открытки» NASA уже собирала по снимкам марсоходов, например, в ноябре 2021 года. Смысл приема в том, чтобы показать, насколько сильно меняется освещение на Марсе между утром и вечером.

Почему это важно

Марсианские сутки, или солы, немного длиннее земных — они составляют примерно 24 часа 39 минут. За 5000 солов Curiosity проделал огромный путь, изучая геологию кратера Гейла и его окрестностей. Марсоход прибыл на Марс в августе 2012 года и с тех пор передал на Землю сотни тысяч снимков и множество научных данных.

Миссия Curiosity позволила ученым узнать, что древний Марс был теплее и влажнее, чем сегодня. В кратере Гейла найдены доказательства существования озер и рек, а также органические молекулы. Эти открытия важны для понимания того, могла ли на Красной планете существовать жизнь.

Новая «открытка» — это не только красивый юбилейный снимок, но и напоминание о том, как долго и продуктивно работает марсоход. Каждый сол приближает ученых к разгадке прошлого Марса.

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