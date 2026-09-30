Верховный суд США разрешил возобновить депортации нелегалов в третьи страны

Верховный суд США удовлетворил экстренный запрос администрации США и разрешил возобновить депортацию нелегальных мигрантов в третьи страны, пока в декабре он сам не рассмотрит данный вопрос и вынесет окончательное постановление.

Депортация нелегалов в страны, не являющиеся для них родными, практикуется администрацией с начала второй каденции Дональда Трампа. Против этого выступил окружной суд Бостона, постановивший, что подобная высылка, к тому же лишающая депортируемого возможности представить свои выводы, противоречит закону.

Вынося постановление о возобновлении депортаций, судьи Верховного суда разделились по идеологическим линиям. Шесть консерваторов, большинство из которых – назначенцы Трампа, поддержали высылку, трое либералов проголосовали против.

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