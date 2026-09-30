 

Верховный суд США разрешил возобновить депортации нелегалов в третьи страны

30.09.2026, 10:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный суд США удовлетворил экстренный запрос администрации США и разрешил возобновить депортацию нелегальных мигрантов в третьи страны, пока в декабре он сам не рассмотрит данный вопрос и вынесет окончательное постановление.

Депортация нелегалов в страны, не являющиеся для них родными, практикуется администрацией с начала второй каденции Дональда Трампа. Против этого выступил окружной суд Бостона, постановивший, что подобная высылка, к тому же лишающая депортируемого возможности представить свои выводы, противоречит закону.

Вынося постановление о возобновлении депортаций, судьи Верховного суда разделились по идеологическим линиям. Шесть консерваторов, большинство из которых – назначенцы Трампа, поддержали высылку, трое либералов проголосовали против.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.09 / Открытка с Марса. Что скрывается за невероятным снимком, сделанным ровером Curiosity

30.09 / ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 106 беспилотников. МО РФ — сбиты 129 БПЛА

30.09 / Динозавры были любителями морских деликатесов, показало исследование окаменелостей

30.09 / В результате наводнений в Таиланде погибли десятки людей, пострадали около 700 тысяч

30.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1679-й день войны

30.09 / Новым символом «Единой России» вместо медведя станет косатка

30.09 / Диагностика по запаху. Лазерная технология выявляет болезни по мазкам с тела, и это настоящий прорыв

30.09 / ВСУ — ночью перехвачены 5 ракет и 155 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 384 БПЛА

30.09 / Карманный топор Axvant поможет заготовить щепки и даже развести огонь

30.09 / Премьер-министром Марокко впервые назначена женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике