Ученые нашли неожиданный признак приближающейся деменции: что показало крупнейшее исследование

Привыкли считать, что о риске деменции говорят только провалы в памяти? Новое исследование, охватившее более 833 тысяч пациентов, показывает: задолго до когнитивных проблем могут появиться изменения голоса. Снижение громкости, потеря высоты звука, нечеткость речи или сужение голосового диапазона — все это, как выяснилось, связано с повышенным риском будущего снижения когнитивных функций.

Что именно обнаружили исследователи

Специалисты проанализировали данные 833 417 пациентов. Они сравнили три группы: людей с диагностированными нарушениями голоса, людей с потерей слуха и тех, у кого не было ни того, ни другого.

Результаты оказались впечатляющими. У участников с нарушениями голоса риск последующего когнитивного снижения оказался на 29 процентов выше, чем у людей без проблем с голосом или слухом. Для тех, у кого была только потеря слуха, показатель составил 27 процентов.

Особый интерес вызвала группа, где голос менялся, но слух оставался в норме. У этих людей риск когнитивного снижения был на 26 процентов выше, чем у участников только с нарушением слуха. А самое тревожное сочетание — проблемы и с голосом, и со слухом — давало примерно двукратное увеличение риска по сравнению с контрольной группой.

Почему голос связан с мозгом

Авторы исследования предлагают два объяснения обнаруженной связи. Первое — социальное. Проблемы с голосом мешают человеку разговаривать, петь и участвовать в социальных активностях. Снижение общения, в свою очередь, негативно отражается на когнитивном здоровье. Чем меньше человек взаимодействует с другими, тем меньше нагрузки получает его мозг.

Второе объяснение — неврологическое. Изменения голоса давно известны как ранний симптом некоторых неврологических заболеваний. Это значит, что голосовые нарушения могут быть не просто следствием снижения когнитивных функций, а одним из первых проявлений патологических процессов в мозге.

Что важно понимать

Ученые подчеркивают: их работа показывает связь, а не причинно-следственный эффект. Изменение голоса вовсе не означает, что у человека обязательно разовьется деменция. И пока неизвестно, может ли лечение голосового расстройства снизить будущий риск когнитивных проблем. Это лишь первый шаг к пониманию сложных механизмов, связывающих голос, слух и работу мозга.

Тем не менее результаты открывают новые возможности для ранней диагностики. Если изменения голоса действительно предшествуют когнитивному снижению, врачи смогут обращать внимание на эти сигналы задолго до появления серьезных симптомов.

Что это значит для нас

Мы привыкли следить за давлением, уровнем холестерина и сахаром в крови. Но голос — это тоже показатель здоровья, причем не только физического, но и неврологического. Если вы замечаете, что голос стал тише, речь менее разборчивой или диапазон сузился, это повод задуматься. Возможно, стоит обсудить это с врачом.

Исследование также напоминает о важности социальной активности. Общение, пение, разговоры — все это не просто приятно, но и полезно для мозга. Поддержание социальных связей может стать простым и доступным способом защиты когнитивного здоровья.

Результаты работы, проведенной учеными Медицинского колледжа Университета Дрекселя, опубликованы в Journal of Voice.

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