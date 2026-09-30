 

Сарик Андреасян получил звание народного артиста России за ещё не выпущенный биографический фильм о Михаиле Круге

30.09.2026, 11:18, Разное
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Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о присвоении режиссёру Сарику Андреасяну звания народного артиста России «за выдающиеся заслуги перед отечественным кинематографом и активную работу по духовно-нравственному воспитанию молодёжи».

«Признаюсь честно, Сарик Гарникович – мой любимый режиссёр. Я считаю его российским Тарковским, Спилбергом и Кубриком. Сейчас он снимает фильм о Михаиле Круге, нашем великом шансонье. Мы все ждём эту картину и авансом вручаем Андреасяну это высокое звание», – сказала Любимова. 

Новоиспечённый народный артист поблагодарил чиновников за доверие и рассказал о своих творческих планах – в ближайшие 10 лет режиссёр планирует снять фильмы о Николае II, Петре I, а также выпустить ремейки «Кавказской пленницы», «Белорусского вокзала», «Семнадцати мгновений весны», «Сталкера» и других популярных советских лент.

«Я хочу осовременить некогда всенародно любимые фильмы и сериалы, чтобы наша молодёжь тоже начала их смотреть. Уверен, при поддержке Минкульта у нас всё получится», – написал Андреасян на своей странице в одной из заблокированных в России социальных сетей. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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