Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1680-й день войны

Минобороны РФ 30 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области. Ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерное, Рубленое и Резниково Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотное Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Дергачи и Зарожное. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Нанесено огневое поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Турья, Ровное, Бояро-Лежачи, Вакаловщина и Хотень Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Березовка, Осиново, Изюмское Харьковской области, Волчий Яр, Пришиб и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину HMMWV производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Василевская Пустошь и Высокоивановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину Senator канадского производства, 20 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуево Днепропетровской области, Белозерское, Старорайское, Лидино и Роганское Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продолжали наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 164 здания, уничтожено до 35 боевиков ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 8 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никольское Запорожской области, Чаплино, Малиновка, Демурино и Коломийцы Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ и 7 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 768 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 248344 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31079 танков и других боевых бронированных машин, 1783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73244 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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