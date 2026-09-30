МИД Израиля — из северной Эфиопии эвакуирована группа израильтян

Группа израильтян, застрявших в городе Лалибэла на севере Эфиопии из-за обострения ситуации в сфере безопасности, была эвакуирована вертолетами, сообщил МИД Израиля.

Операция проводилась 29-30 сентября после трех дней координации между министром иностранных дел Гидеоном Сааром, сотрудниками МИД, посольством Израиля в Аддис-Абебе и эфиопскими властями.

Израильтян доставили в безопасный район, откуда они должны продолжить путь в столицу. Посольство будет сопровождать группу до прибытия в Аддис-Абебу, заявляет МИД.

Ранее сообщалось, что около 20 израильтян и примерно 30 иностранных граждан оказались заблокированы в Лалибэле после возобновления боев между правительственными силами и вооруженными формированиями. Полеты в район были прекращены, а наземные маршруты считались опасными.

По сведениям «Кан», у находившихся в городе израильтян возникли перебои с электричеством и нехватка наличных денег, они выражали опасения из-за отсутствия доступной медицинской помощи для пожилых путешественников.

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