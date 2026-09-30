 

Впервые за два века — в американском штате Теннесси будет казнена женщина

30.09.2026, 13:30, Разное
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30 сентября в американском штате Теннесси должна быть казнена 50-летняя Криста Пайк, приговоренная к высшей мере заключения за убийство, совершенное в 1995 году. Если приговор будет приведен в исполнение, Пайк станет первой женщиной, казненной в Теннеси с 1820 года.

18-летняя Криста и ее 17-летний бойфренд Тадарил Шипп убили 19-летнюю Коллин Слеммер в Ноксвилле, причем согласно приговору, мотивом стала ревность Кристы. Дело вызвало обширный резонанс из-за вырезанной на теле жертвы сатанинской символики и крайней жестокости преступления.

Уже после того, как смертный приговор был вынесен, стало известно, что Криста в детстве подвергалась сексуализированному насилию, пережив два изнасилования. У нее были диагностированы посттравматический синдром и биполярное расстройство.

Пайс подала прошение о помиловании. В нем она сообщила, что осознала тяжесть деяния и раскаивается в нем. «Я была психически нездоровым 18-летним ребенком», – написала она. Пересмотреть дело, учитывая его обстоятельства, призывали адвокаты и правозащитники. Однако 28 сентября прошение было отклонено губернатором Теннеси Биллом Ли


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