Госдума нового созыва пообещала защитить россиян от пропаганды опасных болезней

Депутаты Государственной думы нового созыва намерены принять закон, который введёт ответственность за пропаганду опасных болезней. По мнению парламентариев, западная пропаганда использует информационно-телекоммуникационные сети, чтобы создавать «лжепривлекательный» образ отдельных патологий.

Соответствующий законопроект уже разработан и даже был принят в первом чтении предыдущим созывом, однако поскольку он был по большей части скопирован с антиэкстремистского законодательства, окончательное его чтение решили перенести на зиму.

«Будет наш подарок соотечественникам к Новому году – введём за пропаганду опасных болезней такие наказания, что мало никому не покажется. И физлицам, и юрлицам, и должностным лицам, – пообещал депутат Виталий Милонов. – В первую очередь это делаем, разумеется, чтобы защитить граждан».

Парламентарий добавил, что закон распространится в том числе на произведения искусства – книги, фильмы, музыку. Отныне, говорит он, из них «навсегда исчезнет любая романтизация того, что в каталогах болезней сейчас признано или было признано ранее отклонением от нормы».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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