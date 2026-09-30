 

Госдума нового созыва пообещала защитить россиян от пропаганды опасных болезней

30.09.2026, 13:18, Разное
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Депутаты Государственной думы нового созыва намерены принять закон, который введёт ответственность за пропаганду опасных болезней. По мнению парламентариев, западная пропаганда использует информационно-телекоммуникационные сети, чтобы создавать «лжепривлекательный» образ отдельных патологий.

Соответствующий законопроект уже разработан и даже был принят в первом чтении предыдущим созывом, однако поскольку он был по большей части скопирован с антиэкстремистского законодательства, окончательное его чтение решили перенести на зиму.

«Будет наш подарок соотечественникам к Новому году – введём за пропаганду опасных болезней такие наказания, что мало никому не покажется. И физлицам, и юрлицам, и должностным лицам, – пообещал депутат Виталий Милонов. – В первую очередь это делаем, разумеется, чтобы защитить граждан».

Парламентарий добавил, что закон распространится в том числе на произведения искусства – книги, фильмы, музыку. Отныне, говорит он, из них «навсегда исчезнет любая романтизация того, что в каталогах болезней сейчас признано или было признано ранее отклонением от нормы».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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