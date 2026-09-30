Шимпанзе лечат раны насекомыми: новое исследование раскрыло удивительные связи в природе

Когда мы думаем о насекомых, на ум обычно приходят либо надоедливые комары, либо трудолюбивые пчелы-опылители. Но новое масштабное исследование, объединившее сотни научных работ со всего мира, показывает: роль насекомых в жизни позвоночных животных гораздо шире и удивительнее, чем принято считать. Они не просто источник белка — они лечат раны, строят убежища, регулируют температуру и даже поддерживают сложные симбиотические системы, от которых зависит выживание целых видов.

Шимпанзе, цапли и ленивцы: неожиданные связи

Одним из самых интригующих открытий последних лет стало наблюдение за шимпанзе, которые используют насекомых для обработки ран. Исследователи из проекта Ozouga Chimpanzee Project в национальном парке Лоанго (Габон) впервые задокументировали, как эти приматы ловят летающих насекомых, разжевывают их и наносят на открытые раны — как свои, так и сородичей . В одном из случаев взрослая самка по имени Кэрол помогла обработать глубокую рану на ноге взрослого самца, а затем еще две неродственные особи касались раны и двигали насекомое. Исследователи предполагают, что насекомые могут обладать противовоспалительными или антисептическими свойствами, хотя не исключают и культурную составляющую такого поведения .

Другой пример — зеленые цапли, которые используют насекомых (а также веточки и перья) в качестве приманки для рыбалки. Птица бросает мелкий предмет на поверхность воды, привлекая любопытных рыб, и затем хватает их своим длинным клювом . Это делает цапель одними из немногих известных видов птиц, использующих инструменты.

Ленивцы демонстрируют еще более сложную зависимость от насекомых. Трехпалые ленивцы спускаются с деревьев раз в неделю, чтобы испражниться — рискованное и энергозатратное поведение, которое долго оставалось загадкой для ученых. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, показало, что это необходимо для поддержания симбиоза с мотыльками, живущими в шерсти ленивца . Мотыльки откладывают яйца в помете, а их присутствие увеличивает содержание азота в шерсти, что способствует росту водорослей. Ленивцы затем поедают эти водоросли, получая дополнительные питательные вещества, которых не хватает в их скудном лиственном рационе .

Убежища и терморегуляция

Насекомые также предоставляют позвоночным жизненно важные убежища. Термитники служат естественными инкубаторами: птицы и рептилии откладывают яйца внутри этих сооружений, где температура остается стабильной . Например, самки варанов в Африке часто откладывают до пятидесяти яиц внутри термитников, где они инкубируются в течение пяти-шести месяцев под защитой от хищников и перепадов температур .

Некоторые пустынные лягушки, в свою очередь, используют муравейники как убежища из-за повышенной влажности. Например, мексиканская роющая жаба Rhinophrynus dorsalis, ведущая подземный образ жизни, находит в муравейниках условия, позволяющие пережить засушливые периоды . Хотя связь амфибий с гнездами социальных насекомых не является строго обязательной и может зависеть от конкретных условий, она демонстрирует гибкость адаптаций позвоночных .

Материалы и гигиена

Птицы активно используют продукты жизнедеятельности насекомых и пауков. Более 200 видов птиц применяют раздавленных муравьев для чистки перьев —这种行为, известное как «муравление», помогает избавляться от паразитов благодаря муравьиной кислоте . Некоторые виды птиц вплетают паутину и шелк насекомых в свои гнезда для прочности, а иногда размещают гнезда рядом с осиными колониями для дополнительной защиты от хищников .

Тревожная тенденция

Однако за всеми этими удивительными связями скрывается серьезная угроза. Исследователи отмечают, что популяции насекомых сокращаются тревожными темпами — примерно на 1–2 процента в год . Если экстраполировать эту тенденцию на несколько десятилетий, речь идет о фундаментальных изменениях в экосистемах.

Потеря насекомых ударит по всем позвоночным, зависящим от них. Птицы, рептилии, амфибии и млекопитающие лишатся не только источника пищи, но и «услуг», которые насекомые предоставляют: опыления растений, которые производят пищу для других видов, материалов для строительства гнезд, механизмов терморегуляции и даже медицинских «инструментов».

«Насекомых иногда называют «маленькими существами, которые управляют миром», потому что они так важны для жизни на Земле», — отметила Элиза Грэмс, соавтор обзора, опубликованного в Nature Reviews Biodiversity . По ее словам, сохранение насекомых должно стать главным приоритетом для всех, кто беспокоится о будущем биоразнообразия.

Что это значит для нас

Эта новость — не просто набор любопытных фактов о животном мире. Она показывает, насколько глубоко жизнь на Земле переплетена в единую сеть. Исчезновение насекомых — это не изолированная проблема, а угроза, которая через пищевые цепи и экологические связи дойдет до каждого уголка планеты.

Понимание этих связей критически важно для разработки эффективных стратегий охраны природы. Как заметил один из авторов исследования, орнитолог Крис Элфик, если мы хотим сохранить позвоночных животных, необходимо думать о сохранении насекомых — а этому сейчас уделяется недостаточно внимания.

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