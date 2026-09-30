 

«Зато все будут миллионерами»: в ЦБ рассказали о положительных последствиях роста инфляции

30.09.2026, 18:18, Разное
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Заместитель председателя Центрального банка России Моисей Рабинович в эфире «Первого канала» призвал россиян не переживать из-за роста цен. Как считает чиновник, в любой ситуации нужно с оптимизмом смотреть в будущее.

«Вот сейчас все говорят, инфляция растёт, но ведь в этом есть и плюсы. Если всё продолжится в этом формате, все наши люди станут миллионерами. Представьте, что ваша пенсия или зарплата будет с шестью нулями. Это должно греть душу», – сказал Рабинович.

В ближайшее время Центробанк выпустит методичку для журналистов и блогеров, посвящённую положительным последствиям роста инфляции. Как считают в регуляторе, кроме увеличения количества миллионеров это благотворно скажется на работе экспортёров и снизит долговую нагрузку на граждан.

«Скажу более, инфляция может стимулировать спрос, рост прибыли и защищать внутренний рынок. Уверен, уже скоро наши люди оценят всё воочию», – пообещал Рабинович.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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