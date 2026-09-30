КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и другие оппозиционные партии предложили «заставить вклады россиян работать на страну»

Оппозиционные партии КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» выступили с инициативой инвестировать долгосрочные накопления россиян в «актуальные государственные нужды». По мнению оппозиционеров, деньги должны работать на благо страны, а не просто лежать мёртвым грузом на счетах.

Депутаты сообщили, что уже разработали соответствующий законопроект и готовы принять его в трёх чтениях в самое ближайшее время. Не поддержала его только «Единая Россия» – там напомнили о неприкосновенности вкладов граждан.

«Мы, как партия, выступаем категорически против. Если всё-таки этот вредный, на мой взгляд, законопроект будет принят, то я хочу, чтобы все знали – это не позиция «Единой России», – заявил Вячеслав Володин. – Может быть, отдельные депутаты у нас найдутся, которые это поддержат, человек 120-130, я думаю, таких может набраться. Мы им, к сожалению, указывать не можем, голосует каждый по совести и отвечает за свой голос индивидуально. Но я подчеркну ещё раз, что это будет их личная позиция, а не позиция партии. Большинство нашей фракции будет голосовать против».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro