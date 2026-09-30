Британский премьер — «Многое указывает на причастность Ирана к событиям у авиабазы Fairford»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил: усиливаются подозрения в причастности Ирана к инциденту у базы королевских ВВС Fairford, в ходе которого были арестованы пять подозрительных мужчин. На базе дислоцируются и американские военные самолеты.

«Все сильнее признаки, что Иран играл в этом роль», – сообщил глава правительства, отказавшись вдаваться в дополнительные подробности. Он отметил, что серьезное и обстоятельное расследование ведется при участии США.

Бернем поддержал решение об освобождении подозреваемых под залог, против чего выступил президент США Дональд Трамп: «Условия их освобождения под залог являются крайне строгими. Власти сохраняют строжайший контроль. Это не то, что они на свободе».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по его мнению, за инцидентом «явно» стоял иностранный субъект, однако доказательств не привел. Президент США Дональд Трамп сказал, что подозреваемые якобы намеревались причинить базе «серьезный ущерб», и допустил возможную связь с Ираном. Тегеран категорически отверг причастность.

Пятеро граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет были задержаны ранним утром 27 сентября в районе деревни Велфорд, примерно в трех километрах от базы. Полиция получила сообщение о трех подозрительных автомобилях, двигавшихся в сторону RAF Fairford. После прибытия вооруженных полицейских пятерых мужчин задержали сначала по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а затем – по подозрению в подготовке террористического акта. Вокруг машин был установлен 400-метровый кордон, около 85 домов эвакуировали.

29 сентября британская антитеррористическая полиция сообщила, что в трех фургонах, на которых пятеро подозреваемых прибыли в район авиабазы RAF Fairford, не обнаружено самодельных взрывных устройств. Автомобили были тщательно исследованы с участием военных специалистов и криминалистов. При этом в одном из фургонов было найдено некоторое количество бензина.

Позднее выяснилось, что один из подозреваемых сам звонил по номеру 999. Причина этого звонка пока не установлена: следствие проверяет, пытался ли он отказаться от предполагаемого плана или звонок был частью действий группы.

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