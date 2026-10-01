В Теннесси не смогли казнить Кристу Пайк после двух доз пентобарбитала

Власти американского штата Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор 50-летней Кристе Пайк, осужденной за убийство, совершенное в 1995 году. По данным Associated Press, после введения смертельной инъекции Пайк оставалась жива, а процедура казни была прекращена.

Первоначально казнь была назначена на утро 30 сентября в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Примерно за час до ее начала федеральный апелляционный суд Шестого округа двумя голосами против одного распорядился временно остановить исполнение приговора, чтобы дополнительно рассмотреть доводы защиты о том, что при вынесении смертного приговора присяжные не располагали полной информацией о сексуализированном насилии, которому Пайк подвергалась в детстве.

Генеральная прокуратура Теннесси немедленно обжаловала это решение. Позднее в тот же день Верховный суд США отменил приостановку и разрешил властям штата продолжить процедуру. Консервативное большинство Верховного суда своего решения не пояснило, трое либеральных судей выступили против. После этого департамент исправительных учреждений Теннесси объявил, что намерен исполнить приговор до истечения установленного на полночь срока.

Вечером процедура смертельной инъекции была начата. По свидетельствам журналистов, присутствовавших при казни, власти, по всей видимости, ввели Пайк две дозы пентобарбитала. В 19:46 по местному времени штору, отделяющую помещение для свидетелей, закрыли. Через три минуты ее вновь открыли: Пайк громко храпела. В 20:06 штору закрыли снова. Храп продолжал быть слышен до примерно 20:53, когда звук из камеры отключили и журналистам приказали покинуть помещение.

AP сообщает, что спустя более 40 минут после последней дозы препарата Пайк все еще оставалась жива. Представитель департамента исправительных учреждений Доринда Картер не смогла сразу объяснить журналистам, что произошло. У тюрьмы были замечены машины экстренных служб.

Адвокаты Пайк экстренно обратились в Верховный суд США, федеральный апелляционный суд и окружной суд, требуя немедленно остановить дальнейшие попытки казни. Они заявили, что их подзащитная подвергается «ненужным мучениям» и что продолжение процедуры может нарушить конституционный запрет на жестокие и необычные наказания. В ходатайстве защита также потребовала начать меры по спасению жизни Пайк.

Местный телеканал WSMV со ссылкой на материалы экстренного ходатайства защиты сообщает, что обе подготовленные шприц-дозы пентобарбитала были введены, однако Пайк «не потеряла сознание, у нее сохранялось сердцебиение и был слышен храп». Один из свидетелей утверждал, что во время процедуры она жаловалась на сильную боль в руке.

Сведения о дальнейшей судьбе Кристы Пайк уточняются.

Криста Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления Пайк было 18 лет. По версии обвинения, она вместе со своим бойфрендом заманила Слеммер в лесистую местность возле Ноксвилла, где жертву избили и зарезали. Дело получило широкую известность в том числе из-за вырезанной на теле Слеммер пентаграммы. Бойфренд Пайк, которому во время преступления было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения. Смертный приговор был вынесен только Пайк.

Это уже вторая неудавшаяся казнь в Теннесси в 2026 году. В мае власти прекратили попытку казнить Тони Каррутерса после того, как сотрудники более часа не смогли установить внутривенный катетер для введения пентобарбитала. В случае Пайк речь должна была идти о первой казни женщины в Теннесси как минимум за 200 лет.

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