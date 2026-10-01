 

В США задержан израильтянин из общины Сатмар, участник антиизраильских акций. Ему грозит депортация

01.10.2026, 4:45, Разное
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Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала 35-летнего гражданина Израиля Йонатана Овадию, религиозного преподавателя и члена антисионистской хасидской общины Сатмар. Ему грозит депортация из США после того, как его легальный иммиграционный статус был аннулирован. О деле пишет The New York Times.

Поводом для разбирательства стал инцидент 13 ноября 2023 года в Рамапо, округ Рокленд, штат Нью-Йорк. Во время акции против размещения израильского флага на здании муниципалитета группа участников сорвала и повредила флаг. Овадия утверждает, что участвовал в демонстрации, но сам флаг не срывал. Первоначально ему и еще одному участнику предъявили обвинения, связанные в том числе с преступлением на почве ненависти, однако в начале 2024 года дело завершилось признанием вины по менее тяжкому обвинению в нарушении общественного порядка и штрафом.

Овадия проживал в США с 2022 года по визе для религиозных работников. В мае 2026 года иммиграционные власти отказались продлить ему право на пребывание в стране, сославшись, среди прочего, на обстоятельства дела 2023 года. 28 августа его задержали после явки в иммиграционный суд в Манхэттене. Сейчас он содержится в федеральном центре заключения в Бруклине. Его адвокаты добиваются освобождения и утверждают, что власти фактически наказывают Овадию за его религиозные и политические взгляды.

Один из адвокатов, Эрик Ли, заявил: «Он выступает против правительства Израиля и самого существования Государства Израиль по религиозным причинам, но утверждать, что он антисемит, – верх абсурда».

Министерство внутренней безопасности США, в свою очередь, заявило, что власти действовали в рамках закона и что иностранцу не гарантировано право оставаться в стране после аннулирования его статуса.


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