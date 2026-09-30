Новые находки в Колыбели человечества: как одна пещера переписала историю древних гоминин Южной Африки

Южная Африка вновь напомнила о себе громкой палеоантропологической находкой. Группа исследователей из Австралии и ЮАР завершила описание 18 образцов, извлеченных из пещеры Дримолен в период с 1992 по 2019 год. Возраст этих окаменелостей оценивается в 1,94–2,04 миллиона лет.

Что представляет собой Дримолен

Дримолен входит в число памятников, образующих так называемую Колыбель человечества — скопление пещер к северо-западу от Йоханнесбурга. Этот район давно известен богатейшими находками: здесь расположены Сварткранс, Стеркфонтейн и Райзинг-Стар. Последний прославился после обнаружения многочисленных останков людей из Диналеди.

Раскопки в Дримолене ведутся с девяностых годов прошлого века. За это время из пещеры извлекли множество зубов и костей. Преобладали среди них фрагменты скелетов массивных парантропов. Некоторые черепа сохранились настолько хорошо, что по ним удалось выделить отдельный подвид — P. r. ukusa. Кроме того, здесь же попадались кости, которые, судя по морфологии, принадлежали очень ранним людям прямоходящим.

Как распределились новые образцы

Джесси Мартин из Университета Ла-Троба вместе с коллегами изучил очередную партию находок. Основную часть материала составили черепные кости, преимущественно фрагменты челюстей с зубами.

Распределение оказалось следующим. Четырнадцать образцов отнесли к массивным парантропам. Три фрагмента не удалось привязать к конкретному роду и виду — их обозначили как неопределенных гоминин. И один образец, кусок черепа, причислили к очень раннему человеку прямоходящему.

Что показала челюсть DNH-8

Самым полным элементом нижней челюсти оказался образец DNH-8. Он принадлежал взрослому парантропу и дошел до нас в виде двух фрагментов, в которых уцелел целый ряд зубов.

Однако внимание специалистов привлекли не эти крупные обломки, а более скромные на вид части DNH-5. В них сохранились фрагменты правой и левой ветвей нижней челюсти. Именно эта находка, по мнению авторов работы, демонстрирует морфологию, которая ранее у парантропов не отмечалась.

Исследователи обратили внимание на два признака: относительную высоту венечного отростка и ширину вырезки нижней челюсти. Не исключено, что перед нами специфические черты подвида P. r. ukusa, о которых прежде не сообщалось. Если это подтвердится, такие детали помогут отличать кости этого таксона от останков второго южноафриканского подвида — P. r. robustus.

Деформированный череп и фрагмент Homo erectus

Среди прочих костей черепа выделяется образец DNH-20. Это часть сильно деформированного черепа массивного парантропа. В него входят фрагмент лобной кости, участки левых и правых теменных и височных костей, носовая кость и кусок верхней челюсти.

Отдельно стоит образец DNH-127. Его приписали человеку прямоходящему. Это один из самых древних представителей данного вида, найденных не только на юге, но и на востоке Африки. В образец входят части правой височной и правой теменной костей, а также кусок затылочной кости.

По морфологии эти останки ближе всего к образцу D2700 из грузинского Дманиси. Тот индивид жил примерно 1,8 миллиона лет назад.

Почему это важно для науки

Дримолен остается редким местом, где на одной территории и в одном временном промежутке встречаются представители разных родов гоминин. Парантропы, австралопитеки и ранние люди сосуществовали здесь бок о бок. Это делает пещеру ключевым объектом для изучения того, как разные виды делили среду и ресурсы.

Кроме того, находка фрагмента черепа, близкого к дманисскому образцу, подтверждает: ранние люди прямоходящие добирались далеко на юг Африки уже около двух миллионов лет назад. Это расширяет представления о путях расселения древних гоминин.

опубликованной в журнале Annals of Human Biology.

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