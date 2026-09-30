Римская рабыня, ставшая царицей Парфии: возможно, она была шпионкой Августа

За всю многовековую историю Парфянской империи на троне сидели лишь три женщины. Две из них — сестры Боран и Азармедухт — правили в VII веке, уже в эпоху Сасанидов, деля власть с мужчинами из царской семьи. Но третья, и фактически первая, жила на шестьсот лет раньше. Ее звали Муса, и она была римлянкой по рождению.

Как все началось: Рим и Парфия

В 20 году до нашей эры Октавиан Август заключил договор с Парфией. Этот народ воевал с Римом с 53 года до нашей эры, и конфликты с перерывами продолжались вплоть до 217 года. Эти столкновения известны как Парфянские войны, и их целью был контроль над Ближним и Средним Востоком.

Первая из войн началась с похода Марка Лициния Красса, члена Первого триумвирата вместе с Юлием Цезарем и Помпеем. Самый богатый человек республики не довольствовался своим положением и жаждал приумножить богатство и славу. Он вторгся в Месопотамию без одобрения Сената, отверг помощь армянского царя Артавазда и вошел в Парфию. Там его встретила армия под командованием Сурены, носившего высшее военное звание спахбода.

В битве при Каррах, близ современного Харрана на юге Турции, парфянская конница наголову разбила истощенные римские легионы. Выжила лишь четверть солдат, а сам Красс был казнен пленителями. По преданию, ему влили в горло расплавленное золото. Тысячи легионеров попали в плен, а вместе с ними — римские орлы, знамена легионов. Для римского сознания это было полным позором.

Соглашение и неожиданный подарок

Согласно историку Марку Юниану Юстину, царь Фраат IV был свергнут в 32 году до нашей эры за бесчинства и заменен Тиридатом II. Но Фраату удалось вернуть трон с помощью скифов, а узурпатор бежал в Сирию. Этот цикл повторялся несколько раз. В конце концов, в 26 году до нашей эры Тиридат бежал в Рим, забрав с собой в плен одного из младших сыновей царя.

Когда Август потребовал его освобождения, он увидел возможность. Император был готов принять царевича только при условии, что Фраат IV освободит римских пленников и вернет знамена, захваченные при поражениях Красса, а также наместников Луция Децидия Сакса и Марка Антония.

Соглашение было подписано в 20 году до нашей эры. Парфия признала римскую гегемонию над Арменией, где новым правителем стал Тигран III, выросший в Риме. Август, в свою очередь, признал реку Евфрат естественной границей между двумя зонами влияния.

Но римский император добавил еще один подарок в честь своего тезки — рабыню по имени Муса, которую также называли Термуса. Точная причина этого неизвестна, поскольку она была женщиной скромного происхождения. Некоторые предполагают, что Август послал ее в качестве шпионки, чтобы она держала его в курсе событий при неспокойном парфянском дворе .

Путь к власти

Как бы то ни было, посланница стала новой наложницей Фраата IV. Согласно Авроманским свиткам — трио документов, найденных в 1909 году в пещере в Курдистане, — у царя на тот момент было четыре жены: Оленниери, Клеопатра, Басейрта и Бистхейбанап. Но Муса, о прошлой жизни которой ничего не известно, сумела стать главной и любимицей. Она оказала значительное влияние на мужа в политических отношениях с Римом .

Похоже, именно Муса убедила Фраата отправить своих четырех старших сыновей в Рим под предлогом избежания обычного конфликта за престолонаследие. Она как раз родила ему сына в 19 году до нашей эры. Этот шаг фактически отдалил сводных братьев — Вонона, Фраата, Сераспанда и Родаспа — предоставив новорожденному, также названному Фраатом, преимущество остаться в Парфии и иметь прямой путь к трону.

В 2 году до нашей эры, когда сын достиг совершеннолетия, Муса отравила мужа и узурпировала его положение, правя вместе с сыном как соправительница. Нумизматика это подтверждает: были найдены монеты, на аверсе и реверсе которых изображены соответствующие портреты. Он как Фраат V, а она окружена надписью, описывающей ее как «небесную» .

Фраат даровал ей титул василисса — женскую форму греческого слова «басилевс», то есть царь. Это еще одно свидетельство того, что они правили вместе.

Спорный брак и падение

Историк Флавий Иосиф утверждает, что Муса и Фраат V поженились друг с другом, чтобы укрепить власть. Этот брак шокировал даже по меркам того времени. Однако рассказ Иосифа весьма сомнителен. Ни у парфян, ни у Ахеменидов такого обычая не было. История подозрительно похожа на рассказ ассирийской царицы Семирамиды, что наводит на мысль о фольклорном происхождении сюжета .

То ли из-за этого, то ли потому, что мать и сын проводили политику подчинения Риму — они уступили суверенитет в Армении под давлением угрозы парфянского вторжения во главе с Гаем Цезарем, внуком Августа, — то ли потому, что парфянская знать сочла рабское происхождение Мусы оскорблением, факт остается фактом: в 4 году нашей эры они были свергнуты.

Им удалось бежать и найти убежище в Риме, где Август радушно принял их. Это было довольно неожиданно, поскольку незадолго до этого, когда они просили об экстрадиции сводных братьев, он саркастически ответил и в письме назвал монарха просто Фраатом, без необходимого титула, ясно дав понять, кто здесь главный.

Следует отметить, что парфянский царь ответил тем же, провозгласив себя Царем царей и назвав римлянина просто Цезарем. Это эпистолярное столкновение привело к отправке Гая Цезаря, которому удалось урегулировать ситуацию ценой ослабления позиций царя среди собственного народа.

Что было дальше

Муса и Фраат V были заменены Ородом III, относительно неизвестным членом династии Аршакидов, который был убит всего через пару лет из-за крайней жестокости, согласно Иосифу Флавию. Вононес, старший сын Фраата IV и сводный брат Фраата V, попытался воспользоваться вакуумом власти и провозгласил себя царем с согласия Августа. Однако парфяне считали его марионеткой Рима и предпочли поддержать Артабана II.

Неизбежная гражданская война благоприятствовала последнему. Вононес бежал в Армению и короновался там правителем, чего Артабан II допустить не мог. Конфликт распространился на эту территорию, и Рим был вынужден вмешаться. К тому времени Тиберий уже правил и послал своего сына Германика восстановить мир. Вононес был свергнут и вскоре убит в Киликии, а Артабан утвердился на троне.

О Мусе и ее сыне больше ничего не известно. Но она вошла в историю как первая самостоятельная царица Парфянской империи. Позже появились и другие, подобные упомянутым в начале, к которым можно добавить Ринну и Ифру Хормизд, которые были лишь регентами.

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