 

Языческие курганы и христианские ряды: как менялся погребальный обряд в Старой Руссе

30.09.2026, 22:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Два полевых сезона на Ильинском II раскопе в Старой Руссе Новгородской области принесли ученым Новгородского университета новые данные о ранней топографии и формировании границ средневекового города.

Исследование велось на участке, который на планах генерального межевания XVIII–XIX веков значился глубокой городской периферией. Для него характерен нетипично тонкий культурный слой — не более двух метров. На этом раскопе археологи открыли самое раннее из известных на сегодняшний день старорусских городских кладбищ.

Об итогах исследования погребального комплекса рассказал директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

В ходе работ археологи зафиксировали 13 погребений, относящихся к XI–XII векам. Судя по характеру напластований, сохранившемуся грунтовому останцу и остаткам кольцевого ровика, первоначально некрополь формировался по языческому курганному или полукурганному обряду с насыпями.

В более позднее время они были нивелированы городской застройкой и распашкой.

— Это самое древнее кладбище из тех, что мы знаем на территории Русы, — подчеркнул Сергей Торопов. — Часть ранних захоронений содержит характерный вещевой инвентарь: в одном мужском погребении найдены своеобразная железная булавка и кольца из медного сплава, в детском зафиксировано богатое ожерелье из бус. В конце XII века под влиянием церковных канонов погребальный обряд унифицировался: вещи из погребений практически исчезают, а захоронения приобретают классический грунтовой христианский характер и располагаются правильными рядами головой на запад.

На рубеже XII–XIII веков некрополь прекратил существование, а землю распахали. Археологи зафиксировали следы борозд средневекового плуга, шедшие прямо по погребениям: сакральный статус места был утрачен, и участок превратили в поле.

Пашня сохранялась здесь около столетия, пока в XIV веке расширяющийся город не занял территорию под усадьбы.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.09 / На тайском острове Ко-Панган убит гражданин Израиля

30.09 / Новые находки в Колыбели человечества: как одна пещера переписала историю древних гоминин Южной Африки

30.09 / Римская рабыня, ставшая царицей Парфии: возможно, она была шпионкой Августа

30.09 / В Теннесси в последний момент отменена казнь Кристы Пайк

30.09 / Британский премьер — «Многое указывает на причастность Ирана к событиям у авиабазы Fairford»

30.09 / Открытие, связывающее биологию и историю. Новый вид жука обнаружен в горах Доминиканы и назван в честь араваков

30.09 / «Зато все будут миллионерами»: в ЦБ рассказали о положительных последствиях роста инфляции

30.09 / Как притяжение Луны и Солнца запускает медленные землетрясения: новое открытие

30.09 / КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и другие оппозиционные партии предложили «заставить вклады россиян работать на страну»

30.09 / Одежда из 3D-печатной ткани охлаждает тело и генерирует энергию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике