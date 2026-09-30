Языческие курганы и христианские ряды: как менялся погребальный обряд в Старой Руссе

Два полевых сезона на Ильинском II раскопе в Старой Руссе Новгородской области принесли ученым Новгородского университета новые данные о ранней топографии и формировании границ средневекового города.

Исследование велось на участке, который на планах генерального межевания XVIII–XIX веков значился глубокой городской периферией. Для него характерен нетипично тонкий культурный слой — не более двух метров. На этом раскопе археологи открыли самое раннее из известных на сегодняшний день старорусских городских кладбищ.

Об итогах исследования погребального комплекса рассказал директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

В ходе работ археологи зафиксировали 13 погребений, относящихся к XI–XII векам. Судя по характеру напластований, сохранившемуся грунтовому останцу и остаткам кольцевого ровика, первоначально некрополь формировался по языческому курганному или полукурганному обряду с насыпями.

В более позднее время они были нивелированы городской застройкой и распашкой.

— Это самое древнее кладбище из тех, что мы знаем на территории Русы, — подчеркнул Сергей Торопов. — Часть ранних захоронений содержит характерный вещевой инвентарь: в одном мужском погребении найдены своеобразная железная булавка и кольца из медного сплава, в детском зафиксировано богатое ожерелье из бус. В конце XII века под влиянием церковных канонов погребальный обряд унифицировался: вещи из погребений практически исчезают, а захоронения приобретают классический грунтовой христианский характер и располагаются правильными рядами головой на запад.

На рубеже XII–XIII веков некрополь прекратил существование, а землю распахали. Археологи зафиксировали следы борозд средневекового плуга, шедшие прямо по погребениям: сакральный статус места был утрачен, и участок превратили в поле.

Пашня сохранялась здесь около столетия, пока в XIV веке расширяющийся город не занял территорию под усадьбы.

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