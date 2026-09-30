Что строили люди каменного века под водой: озеро в Германии хранило тайну 10,5 тысяч лет

В северной Германии произошло событие, которое может заставить пересмотреть привычные представления о людях каменного века. Водолазы подняли со дна озера Арендзее резные деревянные столбы и доски, созданные охотниками-собирателями эпохи мезолита. Возраст этих находок достигает 10 500 лет. По мнению исследователей, это могут быть остатки жилищ или построек, о существовании которых наука до сих пор не знала.

Что именно нашли

Работы ведет Земельное управление по уходу за археологическими памятниками и археологии Саксонии-Анхальт. Деревянные конструкции лежат под тонким слоем осадочных пород на глубине около двадцати метров. Первичный анализ показывает, что они могли быть частью сооружений, возведенных на берегу озера в ту далекую эпоху.

Среди фрагментов особенно выделяется столб высотой 1,6 метра со следами рубки. Также найдены расщепленные доски длиной до 1,3 метра. Древесина сохранилась на удивление хорошо, что для столь древнего периода является редкостью. Специалистам еще предстоит установить, были ли это остатки хижин или некие деревянные постройки иного типа.

Почему это важно

Марсель Вайс, руководитель проекта от LDA, обозначил главный вопрос предельно ясно. Если постоянные постройки или интенсивно обустроенные жилые пространства существовали уже 10 500 лет назад, это будет иметь далеко идущие последствия. Придется пересмотреть представления об охотниках-собирателях и о происхождении культурных ландшафтов — то есть земель, измененных человеком.

Необычная геология озера

Ключ к пониманию находки кроется в геологии Арендзее. Большинство озер на протяжении тысячелетий медленно заиливаются. Дно поднимается, и древние береговые линии в итоге оказываются погребенными на суше. Здесь же все происходит наоборот.

Озеро расположено на соляном куполе — большом подземном соляном массиве, который образовался в результате многократных обрушений, продолжавшихся на протяжении всей истории. Исследования растительности указывают на то, что самые недавние обрушения произошли в 822 и 1685 годах. Дно озера опускается очень медленно, и вместе с ним опускается древняя береговая линия, оказываясь под водой и илом.

В результате получился необычный архив. Арендзее — самое большое и глубокое природное озеро в Саксонии-Анхальт. Его площадь составляет 5,14 квадратных километра, а в самом глубоком месте оно достигает почти пятидесяти метров. Остатки мезолита лежат примерно на глубине верхней части шести- или семиэтажного здания.

Озеро, полное сюрпризов

Арендзее и прежде удивляло археологов. Здесь обнаружены рыболовные заграждения эпохи неолита возрастом около 4600 лет. Найдена плоскодонная дубовая грузовая баржа длиной 12,5 метра, датируемая примерно 1265 годом. Ее подняли с глубины тридцати пяти метров в мае 2025 года. В пресс-релизе LDA упоминается также позднесредневековая выдолбленная лодка. С учетом новых деревянных конструкций в озере теперь находятся предметы возрастом примерно 10 500, 4600 и 760 лет.

Как искали

Для составления карты дна озера LDA во второй кампании объединила усилия с институтом Fraunhofer IOSB-AST в Ильменау. Дистанционно управляемый подводный робот сканировал древнюю береговую линию с помощью высокоточного гидролокатора. Это позволило сузить круг интересующих областей и спланировать новые погружения. Свен Томас, руководитель водолазных работ проекта, называет эту технологию бесценной для археологии.

Что это меняет в картине прошлого

Десять с половиной тысяч лет назад, то есть около 8500 года до нашей эры, никто в Центральной Европе еще не занимался земледелием. Жители берегов Арендзее жили охотой, собирательством и рыболовством. Первые земледельцы пришли в Центральную Европу около 5500 года до нашей эры, принеся с собой деревянные длинные дома. Это примерно на три тысячи лет позже. До сих пор превращение природного окружения в культурные ландшафты связывали именно с этими первыми земледельцами.

Государственный археолог Саксонии-Анхальт Харальд Меллер указывает на пробел, который заполняют новые находки. По его словам, в центральной Германии следы мезолитических построек до сих пор были известны лишь как пятна на почве — темные разводы, оставшиеся там, где когда-то сгнили деревянные столбы. Дерево почти никогда не сохраняется, а здесь оно уцелело.

Не только в Германии

Люди мезолита и раньше удивляли археологов своими плотницкими навыками. В Стар-Карре, расположенном рядом с древним озером в Йоркшире, команды из университетов Йорка и Манчестера обнаружили круглое сооружение диаметром 3,5 метра. Оно считается старейшим сохранившимся домом в Британии, датируемым как минимум 8500 годом до нашей эры.

Неподалеку нашли платформу из расколотых и обработанных бревен. Ее описывают как самое раннее свидетельство плотницкого дела в Европе. По словам исследовательницы Шанталь Коннеллер, это заставило переосмыслить идею о том, что эти группы перемещались без привязки к какому-либо одному месту. Профессор Ники Милнер отмечает, что это место было заселено от двухсот до пятисот лет, а раскопано лишь около пяти процентов его территории.

Что еще неизвестно

В Арендзее пока не обнаружено ни одного дома. Найдены только отдельные деревянные конструкции со следами обработки. Но датировки относятся к той же эпохе. Именно поэтому вопрос Вайса имеет вес: если бы стабильные постройки существовали на обоих концах Северной Европы, карту мезолита пришлось бы перерисовывать.

LDA также связывает это открытие с выставкой «Шаман» в Государственном музее доисторической эпохи в Галле, которая открыта до 7 февраля 2027 года. Выставка посвящена шаманке из Бад-Дюрренберга, чья могила была случайно обнаружена в 1934 году. Это была женщина в возрасте от тридцати до сорока лет, похороненная с младенцем примерно шести месяцев на руках, в головном уборе из оленьих рогов и подвесках из зубов животных.

В ходе раскопок последних лет были обнаружены следы перьев и пыльцы, указывающие на возможное захоронение с цветами, вероятно, в июле. Генетический анализ, проведенный Вольфгангом Хааком из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, показал, что она не была матерью ребенка, а являлась родственницей четвертой или пятой степени родства.

Она жила около девяти тысяч лет назад. Таким образом, мастера по дереву из Арендзее существовали задолго до нее, примерно на полторы тысячи лет. Это помогает объяснить, почему в LDA говорят о корнях современного мира.

Что дальше

На данный момент LDA знает, что именно извлекла из воды, но не понимает, что это значит. Были собраны дополнительные образцы и отдельные фрагменты, чтобы установить масштабы и возраст участка. До сих пор неизвестно, сколько деревянных конструкций осталось под слоем осадка, образуют ли они единое целое и принадлежат ли какие-либо из них к одному и тому же зданию.

Ответ зависит от будущих погружений на глубину с плохой видимостью и любым движением, поднимающим ил. А пока Арендзее продолжает медленно погружаться на соляное дно.

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