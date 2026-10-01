 

Мультитул Blackjaw — японское переосмысление Leatherman

01.10.2026, 8:18, Разное
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Токийская мастерская Tsuchioto Works представила Blackjaw — компактный мультитул с пассатижами, задуманный как альтернатива привычным моделям Leatherman и Gerber. Его главная особенность — отсутствие съемных бит и других деталей, которые легко потерять: все инструменты закреплены в корпусе.

Разработчики говорят, что идея возникла после ревизии ящика с мультитулами, которыми команда перестала пользоваться. У некоторых из них давно пропали сменные насадки. У Blackjaw такой проблемы нет, но есть и ограничение: крестовая и плоская отвертки имеют фиксированный размер. Если понадобится другой шлиц, придется брать отдельный инструмент.

Пассатижи Blackjaw совмещают узкие губки для точной работы, захват для округлых деталей и кусачки у основания. В набор также входят двусторонняя пила, нож, открывалки для банок и бутылок и инструмент для снятия изоляции с проводов. Всего получается 10 рабочих инструментов. Производитель заявляет 11, считая встроенный карабин, за который Blackjaw можно прикрепить к рюкзаку или поясной петле.

Инструменты размещены снаружи двух рукояток: чтобы достать нужный, не требуется раскрывать пассатижи. В сложенном виде Blackjaw имеет длину 107 мм и весит 220 г. Корпус изготовлен из алюминия и нержавеющей стали с матовым черным покрытием. В комплект входит нейлоновый чехол.

Tsuchioto собирает средства на выпуск Blackjaw через Kickstarter. Предзаказ доступен от 70 долларов. Если проект пойдет по плану, поставки начнутся в марте 2027 года.

Источник &#8212 Kickstarter


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