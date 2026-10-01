ВСУ — ночью перехвачены 87 беспилотников. МО РФ — сбиты 330 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 107 ударных БПЛА (в том числе 63 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 87 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Одессе и Сумской области, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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