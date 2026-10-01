 

Ранний сигнал. Ученые выявили неожиданный признак высокого риска инсульта

01.10.2026, 8:00, Разное
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Забывчивость и замедленность мышления, которые многие списывают на возраст, могут оказаться куда более серьезным сигналом. Шведские исследователи из Лундского университета обнаружили, что снижение когнитивных способностей у людей старше шестидесяти лет связано с повышенной вероятностью инсульта в будущем.

Как проходило исследование

В работе участвовали 4912 человек, перешагнувших шестидесятилетний рубеж. У всех участников на момент старта не было ни инсульта, ни деменции, ни транзиторной ишемической атаки. Добровольцы выполняли задания на память, скорость обработки информации, речь и способность решать задачи.

Наблюдение за здоровьем длилось в среднем более двенадцати лет. За этот период инсульт впервые перенесли 572 человека.

Что показали результаты

Наиболее отчетливая закономерность проявилась среди участников в возрасте от шестидесяти до шестидесяти девяти лет. У тех, кто показал самые низкие общие результаты когнитивных тестов, риск инсульта оказался на 86 процентов выше, чем у продемонстрировавших лучшие результаты.

Отдельно оценивалась связь с конкретными функциями. Низкие показатели памяти повышали риск на 68 процентов. Слабая скорость обработки информации увеличивала вероятность на 66 процентов.

Возможное объяснение

Ученые предполагают, что за этой связью стоят скрытые повреждения сосудов головного мозга. Такие нарушения могут еще не давать заметных симптомов, но уже ухудшать когнитивные способности и одновременно повышать вероятность будущего инсульта.

Возрастные различия

У людей старше семидесяти лет устойчивой связи после учета других факторов обнаружить не удалось. Это может означать, что именно в шестидесятилетнем возрасте когнитивные изменения особенно чувствительны к сосудистым рискам.

Итоги работы ученых опубликованы в Journal of the American Heart Association.


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