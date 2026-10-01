Забытый монастырь средневековой Шотландии. Обитель VI века, известная только по легендам, обрела доказательства

На западе Шотландии, в области Аргайл, археологи обнаружили остатки раннесредневекового монастыря. Находка подтвердила, что остров Лисмор был не скромной островной церковью, а влиятельным церковным центром, известным из письменных источников как Лиос Мор.

Что такое археология, возглавляемая общиной

Прежде чем перейти к самой находке, стоит пояснить один важный момент. Раскопки на Лисморе называют «общественной археологией». Это направление в археологии, при котором исследователи вовлекают местных жителей в планирование и проведение работ, напрямую затрагивающих их интересы. Люди, живущие рядом с памятником, становятся не зрителями, а участниками процесса: они помогают с финансированием, работают волонтерами на раскопках, делятся местными знаниями и традициями. Именно так и произошло на Лисморе: бывший житель острова Боб Хэй организовал сбор средств и набрал добровольцев, а Историческое общество Лисмора сыграло центральную роль в исследовании.

Христианские центры раннего средневековья

Христианская церковь сыграла ключевую роль в развитии Северо-Западной Европы в раннем средневековье, примерно с 400 по 1000 год нашей эры. Она формировала религиозную и интеллектуальную жизнь, а также политические силы, закрепившиеся после падения Римской империи. Это было верно и для Шотландии. Такие церкви, как Айона, один из старейших христианских религиозных центров Западной Европы, вызвали всплеск монашества в гэльскоязычном королевстве Дал Риата. Это королевство включало Аргайл, большую часть Гебридских островов и даже часть графства Антрим в Северной Ирландии.

Одним из таких центров был монастырь Лиос Мор на острове Лисмор в Аргайле. Он был основан святым Мо Луоком в VI веке и упоминался в исторических записях, топонимах и местных традициях. Однако археологических данных, которые подтверждали бы его характер, масштаб или значимость, долгое время не было.

Как начиналось исследование

Ситуация изменилась, когда Историческое общество Лисмора начало расследование собора XIII века, расположенного на острове. Исследование было направлено на то, чтобы установить, является ли место позднесредневекового собора также местом раннего монастыря Мо Луока, а также оценить масштаб, характер и статус поселения. Работами руководила доктор Клэр Эллис из Argyll Archaeology.

Раскопки и геофизические обследования выявили обширные кладбища, престижные ремесленные участки, ранние здания и редкие свидетельства работы с драгоценными металлами. Это показало, что Лисмор был гораздо больше, чем просто небольшая островная церковь. Находки указывают на то, что на острове находился раннесредневековый монастырь, обладавший значительным богатством и влиянием.

Что это меняет

«На протяжении веков ранний монастырь Лисмора был известен главным образом из письменных источников и местных традиций. Теперь мы видим, что это был процветающий центр поклонения, ремесла и учебы, чье значение могло соперничать с некоторыми из самых известных монастырей раннего средневековья Британии», — объясняет соавтор исследования Гордон Нобл, профессор Университета Абердина.

Результаты показывают, что в Лисморе находилась процветающая монашеская община, сопоставимая с одними из самых значимых монашеских мест в Британии и Ирландии. Они значительно углубляют наше понимание раннесредневековых христианских центров и подчеркивают важность совместной работы археологов и местных общин для изучения общего наследия.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Antiquity.

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