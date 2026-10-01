 

Гражданам, уличённым в использовании VPN, будут отключать интернет на год

01.10.2026, 9:04, Разное
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Министерство цифрового развития утвердило регламент «нулевой терпимости» к неразрешённому туннелированию трафика. Согласно новому приказу, абоненты, в чьих сетевых пакетах обнаружат сигнатуры виртуальных частных сетей, будут отключаться от глобальной сети на 365 суток. Мера призвана «обеспечить цифровую гигиену, защитить суверенитет и оградить граждан от вредоносного влияния чужих таблиц маршрутизации».

Техническая реализация обеспечена модернизированными комплексами ТСПУ (техническими средствами противодействия угрозам), которые переходят в режим предиктивного эвристического анализа. Система будет в реальном времени инспектировать трафик на уровне 4 и 7 модели OSI. Алгоритм анализирует энтропию полезной нагрузки, джиттер пакетов и размеры MTU: при обнаружении паттернов запрещенных протоколов пакет данных будет немедленно дропаться на уровне ядра маршрутизатора.

Наказание реализуется через механизм принудительной черной дыры. MAC-адрес устройства, идентификатор сессии и IMEI-идентификатор абонента вносятся в единый реестр «цифровых дезертиров», который будет опубликован на сайте уполномоченного ведомства рядом с реестром иноагентов. 

«Туннель – это цифровая нора, через которую утекает суверенитет и личные данные. Мы не наказываем, мы проводим принудительную детоксикацию. Год без чужих IP-адресов позволит гражданину восстановить здоровую микрофлору кэша, нормализовать пинг до отечественных серверов и заново полюбить родные доменные зоны», – пояснил сотрудник Роскомнадзора, пожелавший остаться неизвестным. 

Для досрочного снятия блокировки (но не ранее чем через 6 месяцев) абоненту потребуется лично явиться в МФЦ, сдать биометрический анализ и пройти тестирование в национальной операционной системе на знание ГОСТ-шифрования и правил безопасного серфинга.

Ложные срабатывания системы исключены: если гражданин не использовал ВПН, а просто скачивал пиратские торренты или играл в онлайн-игры с высоким пингом, система распознает это как «мягкую форму дезертирства» и заменит год блокировки на штраф в виде принудительной подписки на тариф национального мессенджера МАХ с включенным модулем прослушки.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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