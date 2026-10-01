Клинопись вместо конспекта: школьные таблички Древней Вавилонии рассказали, как учили религии

В древней Вавилонии не существовало предмета под названием «религия». Не было и единой священной книги, по которой ученики могли бы изучать богов, храмы и ритуалы. И все же выпускники школ знали сотни божественных имен, разбирались в богословских тонкостях и умели адаптировать традиции, когда того требовала ситуация. Как такое вообще возможно? Ответ дает новое исследование, опубликованное в журнале Iraq.

Религия как фон, а не как урок

Доктор Шана Зая из Vrije Universiteit Amsterdam проанализировала сотни клинописных школьных табличек, чтобы понять, как именно передавались религиозные знания. Ее вывод подтверждает то, о чем догадывались и раньше: отдельной религиозной программы не существовало. Религия была вплетена в повседневное обучение настолько плотно, что границы между светским и религиозным просто не было.

Это не означает, что вавилоняне не придавали значения вере. Напротив, религия глубоко укоренилась в жизни и политике. Мальчики из обеспеченных семей, готовившиеся стать писцами, администраторами или специалистами по ритуалам, получали знания о богах вместе с навыками письма и счета. Но делалось это не через отдельные лекции, а через сам материал, который они переписывали.

Копирование как способ выучить пантеон

Основным методом обучения было многократное переписывание текстов. Ученики копировали словарные списки, гимны и рассказы. Через эти упражнения они усваивали имена богов, их характеристики и священные места.

Особую роль играли длинные списки божественных имен. В первом тысячелетии до нашей эры эти списки стали подробнее, чем в старовавилонский период. Ученики учились не просто писать имена, но и понимать, как устроен мир богов. Например, в списке Ан = Анум божества выстраивались в определенном порядке, отражавшем теологические представления составителей .

Север и юг учили разное

Школьные программы различались в зависимости от региона. На севере Вавилонии обучение было сосредоточено на столице и ее покровителе Мардуке. Ученики изучали тексты о храмах Вавилона и о том, как царь должен поддерживать культ Мардука.

На юге, в Ниппуре и Уруке, материал о Мардуке часто вообще исключался. Вместо этого школы фокусировались на местных традициях: в Ниппуре — на наследии, связанном с богом Нинуртой, в Уруке — на культе Ану и его храме. Так религиозная идентичность города закреплялась через школьные упражнения.

Таблички как подношение

Некоторые школьные задания имели двойное назначение. Ученики не просто выполняли упражнения, но и могли посвятить готовую табличку божеству в местном храме.

В храме Набу-ша-харе в Вавилоне археологи нашли более 1500 глиняных табличек с упражнениями. Часть из них была использована как строительный материал, но другие, судя по всему, были поднесены в дар. В конце табличек писцы оставляли молитвы с просьбой к Набу продлить дни ученика или улучшить его понимание.

Что это давало выпускникам

Когда ученики становились советниками, учеными или храмовыми специалистами, их глубокое знание религии давало им определенную свободу. Они могли адаптировать традиции по мере необходимости. Зая отмечает, что при внесении изменений специалисты обладали значительной самостоятельностью, даже если действовали от имени царя.

Это объясняет, почему в Уруке в эллинистический период жрецы смогли возвысить Ану над другими богами, опираясь на тексты, которые сами же изучали в школе. Школьная программа не просто передавала знания — она давала инструменты для их переосмысления.

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