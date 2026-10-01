 

В годовщину провозглашения КНР в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске пройдут многотысячные митинги-концерты

01.10.2026, 11:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Во всех крупных городах российского Дальнего Востока пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой.

Жители Благовещенска, Владивостока и Хабаровска смогут принять участие в народных гуляниях, посетить концерты популярных китайских и российских исполнителей, а также бесплатно продегустировать блюда дальневосточной кухни.

 «Русский с китайцем, как известно, братья навек. Именно поэтому мы полностью поддержали инициативу наших китайских товарищей о широком праздновании создания КНР», – сказал заместитель мэра Благовещенска Ли Си Цын.

Финансирование всех праздничных мероприятий возьмёт на себя Дальневосточная ассоциация российско-китайской дружбы, созданная по инициативе Коммунистической партии Китая и «Единой России» в прошлом году.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.10 / Арабика, робуста, либерика: в Международный день кофе ученые рассказали, какой сорт спасает от вирусов и Альцгеймера

01.10 / Во время шторма на озере в Норвегии погиб израильтянин

01.10 / Оземпик и алкоголь: датские исследователи обнаружили неожиданную связь

01.10 / Забытый монастырь средневековой Шотландии. Обитель VI века, известная только по легендам, обрела доказательства

01.10 / Клинопись вместо конспекта: школьные таблички Древней Вавилонии рассказали, как учили религии

01.10 / Гражданам, уличённым в использовании VPN, будут отключать интернет на год

01.10 / Скрытая опасность средств от кашля. Врач назвал категории людей, для кого они представляют угрозу

01.10 / Мультитул Blackjaw — японское переосмысление Leatherman

01.10 / ВСУ — ночью перехвачены 87 беспилотников. МО РФ — сбиты 330 БПЛА

01.10 / Ранний сигнал. Ученые выявили неожиданный признак высокого риска инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике