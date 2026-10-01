В годовщину провозглашения КНР в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске пройдут многотысячные митинги-концерты

Во всех крупных городах российского Дальнего Востока пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой.

Жители Благовещенска, Владивостока и Хабаровска смогут принять участие в народных гуляниях, посетить концерты популярных китайских и российских исполнителей, а также бесплатно продегустировать блюда дальневосточной кухни.

«Русский с китайцем, как известно, братья навек. Именно поэтому мы полностью поддержали инициативу наших китайских товарищей о широком праздновании создания КНР», – сказал заместитель мэра Благовещенска Ли Си Цын.

Финансирование всех праздничных мероприятий возьмёт на себя Дальневосточная ассоциация российско-китайской дружбы, созданная по инициативе Коммунистической партии Китая и «Единой России» в прошлом году.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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