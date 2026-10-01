Во время шторма на озере в Норвегии погиб израильтянин

24-летний житель Иерусалима погиб в результате аварии каяка на озере Вангсватнет в районе Восс на западе Норвегии. Его товарищ был спасен и госпитализирован.

Инцидент произошел днем 30 сентября. По данным полиции Норвегии, двое туристов на каяке попали в бедственное положение. В районе озера были сильный ветер и высокие волны. Один из туристов был извлечен из воды пожарными: он находился в сознании и был передан медикам.

Второго участника происшествия обнаружили примерно через два часа поисков. Спасатели провели реанимационные мероприятия, после чего пострадавшего доставили вертолетом в университетскую больницу Хаукеланд в Бергене, где была констатирована его смерть.

В поисково-спасательной операции участвовали пожарные, полиция, спасательный вертолет и санитарная авиация, беспилотники, кинологи и добровольцы.

Посольство Израиля в Осло и отдел МИД Израиля по оказанию помощи гражданам за рубежом находятся в контакте с семьей погибшего и норвежскими властями. Организация ЗАКА оказывает помощь в подготовке к доставке тела погибшего в Израиль.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro