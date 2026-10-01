Оземпик и алкоголь: датские исследователи обнаружили неожиданную связь

Люди, принимающие препараты вроде «Оземпика», часто рассказывают, что алкоголь перестает приносить удовольствие. Бокал вина, который раньше казался приятным, теперь едва хочется трогать. Этот эффект давно интригует врачей: может ли семаглутид стать новым способом лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя?

Обзор ученых собрал доказательства из нескольких клинических испытаний. Вывод оказался двойственным: препарат действительно помогает некоторым людям пить меньше, но механизм этого эффекта, по-видимому, не связан с подавлением тяги.

Что такое семаглутид и почему он может влиять на алкоголь

Семаглутид относится к классу агонистов рецепторов GLP-1. Это препараты, имитирующие действие гормона, который регулирует аппетит и уровень сахара в крови. «Оземпик» и «Вегови» изначально создавались для лечения диабета второго типа, но позже получили одобрение и для снижения веса.

Исследователи заметили закономерность: пациенты, принимающие эти препараты, часто сообщают о снижении интереса к алкоголю. Это навело на мысль, что GLP-1 может влиять не только на пищевое вознаграждение, но и на другие виды зависимого поведения.

Метте Крузе Клаузен и Андерс Финк-Йенсен из Дании изучили рандомизированные исследования, медицинские записи и отчеты пациентов, чтобы понять, насколько этот эффект реален.

Что показали клинические испытания

Эксенатид: сигнал в мозге есть, но пьянство не снизилось. В одном из исследований 127 человек, обращавшихся за помощью при расстройстве, связанном с употреблением алкоголя, получали психотерапию вместе с еженедельными инъекциями эксенатида или плацебо. Во всей группе препарат не привел к значимому сокращению дней с большим употреблением алкоголя по сравнению с плацебо. Однако сканирование мозга части участников показало более слабую реакцию на изображения, связанные с алкоголем, в областях, отвечающих за вознаграждение. Это указывало на то, что препарат меняет реакцию мозга на алкогольные стимулы.

Исследовательский анализ показал, что участники с ожирением могли бы получить пользу от лечения. Однако эти результаты не доказывают, что препарат работает только для людей с ожирением, и не объясняют, почему может меняться употребление алкоголя .

Семаглутид: снижение пьянства без влияния на тягу. Другая группа исследователей протестировала семаглутид у 48 человек с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которые не обращались за лечением. Те, кому назначили препарат, пили меньше во время лабораторных тестов, чем те, кто получал плацебо. Они также сообщали о меньшем употреблении алкоголя в те дни, когда пили, и о меньшей еженедельной тяге к алкоголю.

Однако препарат существенно не изменил количество дней употребления алкоголя или средний объем напитков в календарный день. Это важное различие: тяга, количество выпитого в день употребления и частота употребления — это разные показатели, и препарат влияет на них по-разному.

Самые сильные доказательства

Наиболее убедительные опубликованные данные получены из 26-недельного исследования, опубликованного в The Lancet. В нем участвовали 108 человек с ожирением, которые обращались за лечением от расстройства умеренной и тяжелой степени. Все проходили когнитивно-поведенческую терапию и получали либо еженедельные инъекции семаглутида, либо плацебо.

Финк-Йенсен в комментарии для ScienceAlert пояснил, что семаглутид вызвал значительно большее сокращение дней с большим употреблением алкоголя: на 41,1 процентных пункта по сравнению с 26,4 пункта при использовании плацебо. Оценочная разница в лечении составила 13,7 процентных пункта. Участники, получавшие семаглутид, также значительно снизили общее потребление алкоголя.

По словам Финк-Йенсена, доказательства того, что семаглутид может снижать количество чрезмерного употребления алкоголя, становятся все более последовательными. Однако влияние на тягу остается менее изученным и менее предсказуемым.

Что говорит метаанализ

Систематический обзор и метаанализ, опубликованный в Drug and Alcohol Dependence, включил одиннадцать исследований с участием более 263 тысяч пациентов. В нарративном синтезе использование GLP-1-агонистов было связано со снижением потребления алкоголя, запойного пьянства, баллов по шкале AUDIT и общей смертности.

Однако в pooled-анализе потребления алкоголя значимой разницы с плацебо не наблюдалось. При этом использование GLP-1-агонистов было связано со снижением алкоголь-ассоциированных событий и улучшением исходов, связанных с печенью .

Новое исследование перорального семаглутида

Рандомизированное исследование перорального семаглутида, опубликованное в American Journal of Psychiatry, усилило различие между эффектами на пьянство и на тягу. Было выявлено меньше дней с сильным употреблением алкоголя, но основной лабораторный показатель тяги, вызванной симптомами, связанными с алкоголем, не отличался существенно от плацебо. Отдельный показатель тяги, зарегистрированной в повседневной жизни, действительно улучшился. Исследование было опубликовано онлайн 29 июля 2026 года .

Кому это может помочь

Исследования медицинских карт также связывают рецепты на GLP-1 с меньшим количеством случаев, связанных с алкоголем. Они могут отслеживать большие группы людей, но не могут самостоятельно установить, что лекарства вызвали у них меньше пьянства.

Как лекарство от диабета может изменить потребление алкоголя? Реакция мозга на вознаграждение может быть частью ответа. Аппетит, сигналы, связанные с калориями, и более медленное опорожнение желудка тоже могут влиять. Исследователи пока не могут сказать, какие механизмы имеют наибольшее значение.

Также неясно, кто получит выгоду. Крупнейшее опубликованное исследование семаглутида включало только людей с ожирением, тогда как меньшее исследование не выявило явных доказательств того, что влияние на употребление алкоголя зависит от индекса массы тела. Исследователи также пока не могут сказать, является ли какое-либо снижение употребления алкоголя независимым от потери веса.

Финк-Йенсен отметил, что ожирение может влиять на реакцию на агонисты рецепторов GLP-1, но пока неизвестно, является ли индекс массы тела важным модификатором лечения.

Побочные эффекты и ограничения

Препараты могут вызывать тошноту и другие проблемы с пищеварением. Согласно данным клинических испытаний, тошнота возникает у 36–44 процентов пациентов, диарея — у 27–30 процентов, рвота — у 19–25 процентов. Большинство случаев легкие или умеренные, но у части пациентов они приводят к отмене лечения .

Более крупные и продолжительные исследования должны определить, кто получает пользу, что происходит после прекращения лечения и как препараты GLP-1 напрямую соотносятся с существующими препаратами для лечения расстройств употребления алкоголя, включая налтрексон и акампрозат.

Финк-Йенсен раскрыл о предыдущем неограниченном гранте от Novo Nordisk на изучение метаболических проблем у людей с шизофренией и неоплачиваемой роли в консультативной группе по исследованию компании. Исследование Lancet по алкоголю включает Фонд Ново Нордиск среди пяти источников финансирования.

Финк-Йенсен охарактеризовал агонисты рецепторов GLP-1 как перспективную новую стратегию лечения, а не устоявшееся лечение расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

На данный момент самый очевидный сигнал: семаглутид может помочь некоторым людям пить меньше. Сможет ли это надежно успокоить желание пить и для кого — остается вопросом, который стоит рассмотреть.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

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