Оземпик и алкоголь: датские исследователи обнаружили неожиданную связь
Поддержать в Patreon
Люди, принимающие препараты вроде «Оземпика», часто рассказывают, что алкоголь перестает приносить удовольствие. Бокал вина, который раньше казался приятным, теперь едва хочется трогать. Этот эффект давно интригует врачей: может ли семаглутид стать новым способом лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя?
Обзор ученых собрал доказательства из нескольких клинических испытаний. Вывод оказался двойственным: препарат действительно помогает некоторым людям пить меньше, но механизм этого эффекта, по-видимому, не связан с подавлением тяги.
Что такое семаглутид и почему он может влиять на алкоголь
Семаглутид относится к классу агонистов рецепторов GLP-1. Это препараты, имитирующие действие гормона, который регулирует аппетит и уровень сахара в крови. «Оземпик» и «Вегови» изначально создавались для лечения диабета второго типа, но позже получили одобрение и для снижения веса.
Исследователи заметили закономерность: пациенты, принимающие эти препараты, часто сообщают о снижении интереса к алкоголю. Это навело на мысль, что GLP-1 может влиять не только на пищевое вознаграждение, но и на другие виды зависимого поведения.
Метте Крузе Клаузен и Андерс Финк-Йенсен из Дании изучили рандомизированные исследования, медицинские записи и отчеты пациентов, чтобы понять, насколько этот эффект реален.
Что показали клинические испытания
Эксенатид: сигнал в мозге есть, но пьянство не снизилось. В одном из исследований 127 человек, обращавшихся за помощью при расстройстве, связанном с употреблением алкоголя, получали психотерапию вместе с еженедельными инъекциями эксенатида или плацебо. Во всей группе препарат не привел к значимому сокращению дней с большим употреблением алкоголя по сравнению с плацебо. Однако сканирование мозга части участников показало более слабую реакцию на изображения, связанные с алкоголем, в областях, отвечающих за вознаграждение. Это указывало на то, что препарат меняет реакцию мозга на алкогольные стимулы.
Исследовательский анализ показал, что участники с ожирением могли бы получить пользу от лечения. Однако эти результаты не доказывают, что препарат работает только для людей с ожирением, и не объясняют, почему может меняться употребление алкоголя .
Семаглутид: снижение пьянства без влияния на тягу. Другая группа исследователей протестировала семаглутид у 48 человек с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которые не обращались за лечением. Те, кому назначили препарат, пили меньше во время лабораторных тестов, чем те, кто получал плацебо. Они также сообщали о меньшем употреблении алкоголя в те дни, когда пили, и о меньшей еженедельной тяге к алкоголю.
Однако препарат существенно не изменил количество дней употребления алкоголя или средний объем напитков в календарный день. Это важное различие: тяга, количество выпитого в день употребления и частота употребления — это разные показатели, и препарат влияет на них по-разному.
Самые сильные доказательства
Наиболее убедительные опубликованные данные получены из 26-недельного исследования, опубликованного в The Lancet. В нем участвовали 108 человек с ожирением, которые обращались за лечением от расстройства умеренной и тяжелой степени. Все проходили когнитивно-поведенческую терапию и получали либо еженедельные инъекции семаглутида, либо плацебо.
Финк-Йенсен в комментарии для ScienceAlert пояснил, что семаглутид вызвал значительно большее сокращение дней с большим употреблением алкоголя: на 41,1 процентных пункта по сравнению с 26,4 пункта при использовании плацебо. Оценочная разница в лечении составила 13,7 процентных пункта. Участники, получавшие семаглутид, также значительно снизили общее потребление алкоголя.
По словам Финк-Йенсена, доказательства того, что семаглутид может снижать количество чрезмерного употребления алкоголя, становятся все более последовательными. Однако влияние на тягу остается менее изученным и менее предсказуемым.
Что говорит метаанализ
Систематический обзор и метаанализ, опубликованный в Drug and Alcohol Dependence, включил одиннадцать исследований с участием более 263 тысяч пациентов. В нарративном синтезе использование GLP-1-агонистов было связано со снижением потребления алкоголя, запойного пьянства, баллов по шкале AUDIT и общей смертности.
Однако в pooled-анализе потребления алкоголя значимой разницы с плацебо не наблюдалось. При этом использование GLP-1-агонистов было связано со снижением алкоголь-ассоциированных событий и улучшением исходов, связанных с печенью .
Новое исследование перорального семаглутида
Рандомизированное исследование перорального семаглутида, опубликованное в American Journal of Psychiatry, усилило различие между эффектами на пьянство и на тягу. Было выявлено меньше дней с сильным употреблением алкоголя, но основной лабораторный показатель тяги, вызванной симптомами, связанными с алкоголем, не отличался существенно от плацебо. Отдельный показатель тяги, зарегистрированной в повседневной жизни, действительно улучшился. Исследование было опубликовано онлайн 29 июля 2026 года .
Кому это может помочь
Исследования медицинских карт также связывают рецепты на GLP-1 с меньшим количеством случаев, связанных с алкоголем. Они могут отслеживать большие группы людей, но не могут самостоятельно установить, что лекарства вызвали у них меньше пьянства.
Как лекарство от диабета может изменить потребление алкоголя? Реакция мозга на вознаграждение может быть частью ответа. Аппетит, сигналы, связанные с калориями, и более медленное опорожнение желудка тоже могут влиять. Исследователи пока не могут сказать, какие механизмы имеют наибольшее значение.
Также неясно, кто получит выгоду. Крупнейшее опубликованное исследование семаглутида включало только людей с ожирением, тогда как меньшее исследование не выявило явных доказательств того, что влияние на употребление алкоголя зависит от индекса массы тела. Исследователи также пока не могут сказать, является ли какое-либо снижение употребления алкоголя независимым от потери веса.
Финк-Йенсен отметил, что ожирение может влиять на реакцию на агонисты рецепторов GLP-1, но пока неизвестно, является ли индекс массы тела важным модификатором лечения.
Побочные эффекты и ограничения
Препараты могут вызывать тошноту и другие проблемы с пищеварением. Согласно данным клинических испытаний, тошнота возникает у 36–44 процентов пациентов, диарея — у 27–30 процентов, рвота — у 19–25 процентов. Большинство случаев легкие или умеренные, но у части пациентов они приводят к отмене лечения .
Более крупные и продолжительные исследования должны определить, кто получает пользу, что происходит после прекращения лечения и как препараты GLP-1 напрямую соотносятся с существующими препаратами для лечения расстройств употребления алкоголя, включая налтрексон и акампрозат.
Финк-Йенсен раскрыл о предыдущем неограниченном гранте от Novo Nordisk на изучение метаболических проблем у людей с шизофренией и неоплачиваемой роли в консультативной группе по исследованию компании. Исследование Lancet по алкоголю включает Фонд Ново Нордиск среди пяти источников финансирования.
Финк-Йенсен охарактеризовал агонисты рецепторов GLP-1 как перспективную новую стратегию лечения, а не устоявшееся лечение расстройств, связанных с употреблением алкоголя.
На данный момент самый очевидный сигнал: семаглутид может помочь некоторым людям пить меньше. Сможет ли это надежно успокоить желание пить и для кого — остается вопросом, который стоит рассмотреть.
Результаты работы ученых опубликованы в журнале Biological Psychiatry.
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro