 

В Зимбабве при крушении вертолета погиб 43-летний мультимиллионер Викнел Чивайо

01.10.2026, 12:15, Разное
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Один из богатейших людей Зимбабве, 43-летний предприниматель Викнел Чивайо, погиб при крушении вертолета недалеко от города Марондера, административного центра провинции Восточный Машоналенд.

На борту вертолета находилось еще пять человек: три пассажира и два члена экипажа. Никто из них не выжил. Среди жертв – супруга предпринимателя Люси Мутеке. Причина крушения пока не установлена.

Состояние предпринимателя составляло, по разным оценкам, от 100 миллионов до миллиарда долларов. Он был известен роскошным образом жизни и близостью с властями многих африканских государств, что позволяло ему получать выгодные контракты.


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