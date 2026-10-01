РПЦ опровергла сообщения об утрате при отступлении в Украине мощей Дмитрия Донского

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал публикации в телеграм-каналах, согласно которым на фронте была утеряна часть мощей Дмитрия Донского.

«Распространяемая в социальных сетях информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна в зоне проведения специальной военной операции, является злонамеренным вымыслом», – цитирует представителя РПЦ издание «Ведомости».

Согласно военным блогерам, фрагменты православной реликвии могли быть утрачены при отступлении из-под Лимана в Донецкой области. Под украинский обстрел попало место офицерского молебна.

Напомним, что в июле 2026 года на оккупированной территории Донецкой области были утеряны мощи святого Александра Невского, которые везли для проведения молебна. Российские СМИ сообщали, что транспортная колонна попала под обстрел во время перевозки святыни, в результате чего реликвия была утеряна, а сопровождавшие ее погибли.

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