Россиянам стали доступны льготные кредиты на оплату коммунальных услуг

Заместитель министра финансов России Иосиф Гольдштейн призвал граждан вовремя оплачивать коммунальные услуги, в противном случае им придётся дополнительно заплатить управляющим компаниям пени и штрафы.

Для поддержки малоимущих правительство запустило с 1 октября программу льготного кредитования для оплаты коммунальных услуг – если у собственника жилого помещения возникают временные финансовые трудности, он может оформить займ всего под 6% годовых.

«Россия – это социальное государство, поэтому мы всегда думаем о наших людях. Цены с 1 октября на ЖКУ действительно немного выросли, но зато стали доступны кредиты для их оплаты на крайне выходных условиях», – сказал Гольдштейн.

Оформить льготный займ можно в любом банке. Для его получения необходимо предоставить паспорт, документы о собственности на квартиру и последние квитанции на оплату коммунальных услуг. Каждый гражданин сможет в течение года получить не более трёх кредитов на общую сумму 30 тысяч рублей.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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