Хегсет сообщил об увольнении 20% генералов и адмиралов — «Ни толстяков, ни трансов»

Военный министр США Пит Хегсет сообщил о сокращении на 20% численности американского генералитета. По его словам, увольнение такого числа генералов и адмиралов призвано повысить боеспособность вооруженных сил. Политические противники называют это чисткой.

«Ни толстяков, ни трансов, ни бородачей, ни чудиков, ни радикалов. Только воины – жесткие, готовые к бою. Мы больше не воук-министерство, не министерство слабаков», – заявил министр, выступая перед младшими офицерами и нижними чинами на военной базе в Куантико.

«Мы уволили клоунов и на их место взяли ковбоев – патриотов с высокими показателями тестостерона. Наша сила не в разнообразии, а в единстве», – заявил он. Министр выразил уверенность, что его реформы избавят вооруженные силы от лишнего веса, сделают их более смертоносными.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro