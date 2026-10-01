 

Хегсет сообщил об увольнении 20% генералов и адмиралов — «Ни толстяков, ни трансов»

01.10.2026, 13:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Военный министр США Пит Хегсет сообщил о сокращении на 20% численности американского генералитета. По его словам, увольнение такого числа генералов и адмиралов призвано повысить боеспособность вооруженных сил. Политические противники называют это чисткой.

«Ни толстяков, ни трансов, ни бородачей, ни чудиков, ни радикалов. Только воины – жесткие, готовые к бою. Мы больше не воук-министерство, не министерство слабаков», – заявил министр, выступая перед младшими офицерами и нижними чинами на военной базе в Куантико.

«Мы уволили клоунов и на их место взяли ковбоев – патриотов с высокими показателями тестостерона. Наша сила не в разнообразии, а в единстве», – заявил он. Министр выразил уверенность, что его реформы избавят вооруженные силы от лишнего веса, сделают их более смертоносными.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.10 / Арабские дирхамы из польского леса: что они рассказали о торговле викингов

01.10 / Великобритания приняла новый пакет антироссийских санкций

01.10 / Россиянам стали доступны льготные кредиты на оплату коммунальных услуг

01.10 / Космос не прощает. Ученые NASA нашли связь между полетами более 90 дней и хрупкостью костей

01.10 / РПЦ опровергла сообщения об утрате при отступлении в Украине мощей Дмитрия Донского

01.10 / Череп вымершего родственника слона рассказал, как древние люди разделывали гиганта

01.10 / В Зимбабве при крушении вертолета погиб 43-летний мультимиллионер Викнел Чивайо

01.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1681-й день войны

01.10 / Арабика, робуста, либерика: в Международный день кофе ученые рассказали, какой сорт спасает от вирусов и Альцгеймера

01.10 / Во время шторма на озере в Норвегии погиб израильтянин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике