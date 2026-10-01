 

Арабские дирхамы из польского леса: что они рассказали о торговле викингов

01.10.2026, 14:00, Разное
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В лесах на севере Польши недалеко от Эльблага археологи обнаружили шесть раннесредневековых арабских серебряных дирхамов и фрагменты еще двух. Монеты датируются первой половиной IX века, сообщает «Наука в Польше». Не исключено, что они оставались в обращении еще более ста лет после выпуска.

Кому могли принадлежать монеты

Археолог Якуб Ягодзинский предположил, что дирхамы могли принадлежать торговцам, которые направлялись в Трусо или возвращались оттуда, либо людям, собиравшим пошлины на торговых путях. Само поселение Трусо находилось всего в шести милях от Эльблага, на озере Друзно у устья Вислы.

Трусо: порт, который связывал Балтику с Востоком

Трусо был одним из нескольких ремесленных и торговых центров, основанных викингами в Балтийском регионе. Его основой была дальняя торговля, охватывавшая территории вплоть до Южной Европы и Азии. Висла связывала порт с Багдадским халифатом, Киевской Русью и Византийской империей.

Историк Марек Ягодзинский, который десятилетиями исследовал это место, установил, что Трусо основали датчане на границе между славянскими и балтийскими поселениями еще в конце VIII века . Порт работал до начала XI века и был важным звеном в сети подобных торговых центров, возникших вдоль Балтийского моря.

Находки, которые говорят сами за себя

За годы раскопок в Трусо обнаружили более 500 арабских монет и около 450 весовых гирек . Одна из самых ценных находок — клад из 11 целых монет и 5 фрагментов, найденный в 1986 году. Десять из них оказались аббасидскими дирхамами, а одна — сасанидской драхмой с портретом Хосрова II, правившего Персией в 591–628 годах . Монеты были отчеканены в разных городах: Басре, Дамаске, Багдаде, а также на территории современного Афганистана.

Помимо монет, в Трусо нашли следы обработки янтаря, косторезного и ювелирного ремесла, остатки длинных домов скандинавского типа и даже детали лодок с характерными клепками.

Почему Трусо исчез

Развитие и расширение ранней монархии Пястов косвенно привели к упадку торгового центра. В XI веке функции Трусо перешли к Гданьску, который быстро превратился в стратегический центр в устье Вислы.


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