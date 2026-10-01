 

Необычные обои превращают влагу из воздуха в бесплатное электричество

01.10.2026, 15:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Бингемтонского университета создали прототип пассивной системы генерации электричества из влаги в воздухе, которая предназначена для использования в быту. Для придания эстетических качеств устройство замаскировали под обычные обои. Что в буквальном смысле превращает стены квартиры в источник энергии, для работы которого не требуется ровным счетом ничего.

Жилые помещения идеально подходят для генерации энергии из влаги, потому что в них почти всегда поддерживается стабильный уровень влажности в воздухе — в среднем, 30-60 %. Это происходит из-за того, что люди постоянно моют посуду, принимают душу, готовят еду и просто дышат, в результате чего влага попадает в воздух. А еще в помещениях не бывает сильных ветров и экстремальной жары, которые могли бы повлиять на уровень влажности, но нередко возникает потребность снизить его искусственно.

Для генерации электричества используется многослойная система из глицерина и полимеров – первый улавливает влагу, вторые ионизируются под ее воздействием. Структура обоев подобрана так, что между наружной и тыльной стороной формируется разность потенциалов, возникает напряжение — а с ним и электрический ток. Он совсем небольшой, около 0,34 В с плотностью мощности 2,2 мкВт/см² при относительной влажности воздуха 80 %. Однако работы массива из 1596 таких энергетических ячеек вполне достаточно, например, для подзарядки беспроводной клавиатуры.

Что еще немаловажно, такие обои в прямом смысле вытягивают влагу из воздуха, в результате чего уровень влажности падает примерно на 6 %. Соответственно, можно сэкономить на кондиционировании воздуха и попутно получить бесплатную энергию – двойная выгода. Это может стать оптимальным решением для «умного дома», когда все датчики и прочие маломощные устройства будут запитаны просто от стен с инновационными обоями.Источник &#8212 Binghamton University


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.10 / Против госслужащих, которые не проголосовали за рекомендованного кандидата, начали заводить дела о злоупотреблении тайной голосования

01.10 / С 1 января всех федеральных чиновников и депутатов будут трудоустраивать по ТК РФ

01.10 / Еда в компании: ученые выяснили, как совместный ужин влияет на уровень сахара в крови

01.10 / Арабские дирхамы из польского леса: что они рассказали о торговле викингов

01.10 / Хегсет сообщил об увольнении 20% генералов и адмиралов — «Ни толстяков, ни трансов»

01.10 / Великобритания приняла новый пакет антироссийских санкций

01.10 / Россиянам стали доступны льготные кредиты на оплату коммунальных услуг

01.10 / Космос не прощает. Ученые NASA нашли связь между полетами более 90 дней и хрупкостью костей

01.10 / РПЦ опровергла сообщения об утрате при отступлении в Украине мощей Дмитрия Донского

01.10 / Череп вымершего родственника слона рассказал, как древние люди разделывали гиганта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике