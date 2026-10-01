Необычные обои превращают влагу из воздуха в бесплатное электричество

Исследователи из Бингемтонского университета создали прототип пассивной системы генерации электричества из влаги в воздухе, которая предназначена для использования в быту. Для придания эстетических качеств устройство замаскировали под обычные обои. Что в буквальном смысле превращает стены квартиры в источник энергии, для работы которого не требуется ровным счетом ничего.

Жилые помещения идеально подходят для генерации энергии из влаги, потому что в них почти всегда поддерживается стабильный уровень влажности в воздухе — в среднем, 30-60 %. Это происходит из-за того, что люди постоянно моют посуду, принимают душу, готовят еду и просто дышат, в результате чего влага попадает в воздух. А еще в помещениях не бывает сильных ветров и экстремальной жары, которые могли бы повлиять на уровень влажности, но нередко возникает потребность снизить его искусственно.

Для генерации электричества используется многослойная система из глицерина и полимеров – первый улавливает влагу, вторые ионизируются под ее воздействием. Структура обоев подобрана так, что между наружной и тыльной стороной формируется разность потенциалов, возникает напряжение — а с ним и электрический ток. Он совсем небольшой, около 0,34 В с плотностью мощности 2,2 мкВт/см² при относительной влажности воздуха 80 %. Однако работы массива из 1596 таких энергетических ячеек вполне достаточно, например, для подзарядки беспроводной клавиатуры.

Что еще немаловажно, такие обои в прямом смысле вытягивают влагу из воздуха, в результате чего уровень влажности падает примерно на 6 %. Соответственно, можно сэкономить на кондиционировании воздуха и попутно получить бесплатную энергию – двойная выгода. Это может стать оптимальным решением для «умного дома», когда все датчики и прочие маломощные устройства будут запитаны просто от стен с инновационными обоями.Источник — Binghamton University

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