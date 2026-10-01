Еда в компании: ученые выяснили, как совместный ужин влияет на уровень сахара в крови

Ужин в одиночку — это не только про настроение. Отсутствие социальных связей способно изменить то, как организм усваивает пищу. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показало: прием еды в компании помогает телу эффективнее регулировать уровень глюкозы в крови.

Как проходил эксперимент

В испытаниях участвовали 108 человек. Каждому давали чуть более 100 граммов белого пшеничного хлеба. Затем в течение двух часов ученые отслеживали гликемический ответ, то есть изменение уровня сахара в крови. В одном случае участник ел в одиночестве. В другом рядом находился близкий человек.

Результат оказался заметным. В социальной ситуации уровень глюкозы резко поднимался, но и возвращался к исходному значению быстрее, чем при одиночном приеме пищи. Авторы называют это устойчивым феноменом у человека.

Шир Ациль из Еврейского университета в Иерусалиме поясняет: регуляция сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем мы едим. По ее словам, отношения играют активную биологическую роль в физическом благополучии человека.

Что такое социальная физиология

Ациль и коллеги рассматривают свои результаты как доказательство концепции социальной физиологии. Это биологическая основа для понимания того, как связи между внутренней и внешней жизнью человека эволюционировали со временем. Социальная физиология способна хотя бы частично объяснить, почему люди как вид испытывают стимул к сотрудничеству: мы взаимозависимые организмы, зависящие друг от друга ради большего выживания. Это видно в крови, даже когда люди не соприкасаются физически.

Раньше тело рассматривали как изолированную систему, которая регулирует себя сама. Новые данные говорят о том, что физиология человека по своей сути социальна. Близость к любимому человеку снижает физическую энергию, которую тело тратит на саморегуляцию. Это дает прямую метаболическую пользу от совместного проживания и раскрывает основную эволюционную причину, по которой люди вообще формируют связи: наши тела лучше взаимодействуют вместе.

Не только еда: холод и стресс

Команда провела параллельные эксперименты с участием 116 человек, проверяя, как организм справляется с холодным воздействием. Когда рядом был партнер, регуляция температуры тела оказывалась более эффективной, особенно при физическом контакте. Но даже когда люди не касались друг друга, преимущества сохранялись.

В другой серии экспериментов участвовали 115 взрослых и 56 пар мать-младенец. Их подвергали стрессовому испытанию. Реакция возбуждения, например усиленное потоотделение, была слабее, когда рядом находился другой человек, даже без физического контакта кожа к коже. Эта реакция также угасала быстрее в компании. Результаты показывают: присутствие кого-то рядом, даже без прикосновений, помогает организму работать эффективнее.

Почему это важно в долгосрочной перспективе

У других социальных животных, таких как плодовые мушки, грызуны, свиньи и обезьяны, изоляция сокращает продолжительность жизни, подавляет иммунную систему или усиливает стрессовые реакции. По этическим причинам такие эксперименты не проводят среди людей. Вместо этого исследователи изучают небольшие изменения в работе тела в одиночестве и в социальных условиях.

Когда мышей содержат в социальной изоляции, у них меняются инсулиновые сигналы и нарушается метаболическая функция, что повышает риск ожирения. У людей одиночество связано с нарушением гликемического контроля и предсказывает диабет 2 типа. Предыдущие работы были сосредоточены на последствиях социальной изоляции. Нынешнее же исследование выявляет прямую, количественно измеримую пользу социальной близости для метаболизма глюкозы.

Каковы эти эффекты в долгосрочной перспективе, пока открытый вопрос. Но популяционные исследования обычно показывают, что одиночество вредно для общего здоровья. Люди с более крепкими социальными связями, как правило, здоровее, счастливее и живут дольше. Напротив, социальная изоляция связана с повышением метаболических расстройств, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, замедленным заживлением ран, снижением эффективности сна и смертностью.

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